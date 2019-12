14 procent meer bedrijven failliet

In november 2019 zijn 284 bedrijven en 51 eenmanszaken failliet verklaard. Dat is een stijging ten opzichte van oktober en ook ten opzichte van november 2018.

Trend

Er zijn in november 14 procent meer bedrijven op de fles gegaan dan in oktober. Bij eenmanszaken is de stijging zelfs 31 procent. Dat het aantal faillissementen aan het eind van het jaar stijgt, past in de langjarige trend. Wel is de toename groter dan in 2018. Afgelopen november sloten 2,5 procent meer bedrijven hun deuren dan een jaar geleden.

Handel

De cijfers van het CBS hebben betrekken op het aantal uitgesproken faillissementen gecorrigeerd voor zittingsdagen. Zonder deze correctie waren er in november 269 bedrijfsfaillissementen. De meeste daarvan, 66, vielen in de bedrijfstak handel. De handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in november de meeste faillissementen uitgesproken in de horeca.

Daling sinds 2013

Sinds 2013 is het aantal faillissementen sterk afgenomen. In dat jaar gingen er maandelijks 800 bedrijven op de fles. Na september 2017 is de trend redelijk vlak. In september 2018 werd een laagterecord bereikt met slechts 224 faillissementen.

Bron: CBS.