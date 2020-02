NBA trapt community Planet Finance af  

Als vervolg op de ‘groene brigade’ van de NBA, waarin werd nagedacht over de rol van accountants en financials rondom duurzaamheid, is de community ‘Planet Finance’ van start gegaan.

Voorschot

Planet Finance neemt een voorschot op de nieuwe bestuurlijke inrichting van de NBA, waarin communities moeten zorgen voor verbinding tussen leden onderling en met andere (financieel) professionals. Doel van deze specifieke community is om deelnemers vanuit hun eigen deskundigheid te laten bijdragen aan het verduurzamen van de economie en samen te werken aan oplossingen, tools en scenario’s. Om die met elkaar in contact te brengen is inmiddels ook een aparte LinkedIn-groep opgericht.

Veel woorden, weinig daden

Fou-Khan Tsang, bestuursvoorzitter van Alfa Accountant en aanjager van de nieuwe community, stelde dat iedere ondernemer in de komende paar jaar wordt geconfronteerd met vraagstukken rondom duurzaamheid. ‘Als we CO2 gaan beprijzen, hoe ziet de jaarrekening van KLM er dan uit?’ Volgens Fieke de Haan (Circle Economy) en Lucas Geusebroek (NBA) worden er wel veel plannen gemaakt rondom duurzaamheid, maar gebeurt er in de praktijk nog te weinig. Negen procent van de economische activiteit wereldwijd is circulair, maar de trend is eerder negatief dan positief. Zij vroegen opnieuw aandacht voor de recent verschenen publieke management letter ‘Klimaat is financieel’ van de NBA.

Brugfunctie

De NBA moet een brugfunctie vervullen tussen accountantsberoep en het ‘totale speelveld rondom duurzaamheid en stakeholders’. Doel van de nieuwe community Planet Finance is om een ‘inspiratievolle gemeenschap’ te worden, die op een nieuwe manier werkt aan rapporteren, meten en controleren. Kruisbestuiving tussen disciplines is daarbij heel belangrijk. De aanbevelingen uit de publieke management letter, de normering en audit van duurzaamheid, consequenties voor de accountantsopleiding, de verwachtingen rondom de nieuwe community en de rol van de accountant bij duurzaamheid: zulke thema’s werden vervolgens in kleinere groepen besproken.

Bron: NBA