Accountantskantoren nog niet ingericht op financiële planning

Veel accountantskantoren zijn er nog niet op ingericht om klanten te helpen met financiële planning, ook al is daar wel een duidelijke behoefte aan. Dat blijkt volgens Novak uit een enquête die is gehouden onder kantoorleden van de MKB-organisatie.

Pensioen in eigen beheer

Nu het pensioen in eigen beheer voor de DGA is afgeschaft oriënteren accountantskantoren zich op financiële planning, constateert Novak. De belangenorganisatie wil haar leden ondersteunen bij de zoektocht naar de mogelijkheid om klanten te adviseren. Van belang is daarbij onder anderen wat er onder financiële planning moet worden verstaan, wat de rol van de accountant kan zijn en welke middelen de accountant nodig heeft om zijn adviesrol zo goed mogelijk in te vullen. Om inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van accountantskantoren heeft Novak een enquête gehouden onder de kantoorleden.

Behoefte klanten

‘Wij zien duidelijk terug dat alle deelnemers aangeven dat hun klanten meer behoefte hebben aan financiële planning’, constateert Novak aan de hand van de uitkomsten van de enquête. ‘De meerderheid geeft dan ook aan dat zij deze taak zien liggen bij de accountant. De grootste behoefte naast een rapportage is dan ook een adviesgesprek waarbij dit wordt toegelicht. Opmerkelijk is dat de helft van de kantoren aangeeft (nog) niet ingericht te zijn om hun klanten in deze behoefte te voorzien.’

_______________________________________________________________________________________________________

