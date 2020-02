NBA start verkenning regelgevend proces

De NBA heeft voor dit jaar een evaluatie van het regelgevend proces op de agenda staan. Deze maand is gestart met een strategische verkenning naar de vormgeving van dat proces in de toekomst. Janine van Diggelen leidt als extern adviseur het onderzoek.

‘De verkenning vormt de start van een proces dat antwoord moet geven op de vraag welke opzet en invulling het beste beantwoordt aan huidige en toekomstige verwachtingen van stakeholders en de maatschappij.’ Daarbij moet volgens de NBA rekening worden gehouden met het internationale proces van totstandkoming van een belangrijk deel van de beroepsreglementering, zoals van toepassing in Nederland. ‘De verkenning omvat daarom onder meer het huidige totstandkomingsproces van beroepsreglementering in Nederland en internationaal en het verzamelen van relevante input op basis van interviews met stakeholders.’

Voormalig IFIAR-voorzitter

Van Diggelen is actief in (boardroom)consulting en is lid van de raad van toezicht en de auditcommissie van het Meander MC in Amersfoort. Ze doceert aan de Nyenrode Business Universiteit. Eerder was Van Diggelen voorzitter van de wereldwijde organisatie van toezichthouders op accountants IFIAR. Ze werkte ookbij de AFM als Head International Auditing & Accounting, Policies and Standard Setting.