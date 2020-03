‘Fusie- en overnamemarkt Nederland groeit’

Het aantal fusies en overnames op de Nederlandse markt is vorig jaar met 12% gegroeid ten opzichte van 2018, meldt KPMG. Daarmee wijkt ons land af van de rest van de wereld, waar het aantal fusie- en overnamedeals afnam.

In 2019 vonden 852 M&A-transacties plaats, tegen 760 in 2018. De waarde van de transacties is fors gestegen: vorig jaar bedroeg de totale waarde van de deals € 80 miljard, ruim 60% meer dan in 2018, toen de teller op € 49 miljard bleef steken. ‘Nederland onderscheidt zich hierin duidelijk ten opzichte van de rest van Europa en de wereld, waar zowel het aantal deals als de totale waarde van de deals afnamen. Wereldwijd daalde het aantal transacties van ruim 21.000 tot bijna 20.000 en nam de totale waarde licht af, van € 3.021 miljard in 2018 tot € 3.010 miljard in 2019. Het totaal aantal transacties in Europa daalde van circa 8.500 tot circa 8.200.’ Volgens KPMG is de activiteit in fusies en overnames in ons land ‘wat laat-cyclisch’.

Financiële investeerders blijven actief

Nederlandse en buitenlandse financiële investeerders zorgden voor 238 transacties op de Nederlandse fusie- en overnamemarkt. Bij iets meer dan 60% van die transacties ging het om een zogeheten ‘entry-investering’, waarbij een onderneming in handen van een niet-financiële partij wordt gekocht door een financiële investeerder. De omgekeerde weg, verkoop van een bedrijf of delen ervan door een financiële investeerder aan een niet-financiële investeerder, werd 60 keer bewandeld. Bij 14% van de financiële transacties ging het om een deal tussen twee financiële investeerders.

KPMG ziet in de nog steeds nadrukkelijke aanwezigheid van financiële investeerders een teken dat er nog altijd veel beschikbaar kapitaal is. ‘Het geeft ook de druk aan die private equity ervaart om het geld ‘aan het werk’ te zetten door het doen van investeringen. Het is bovendien opvallend dat zij vooral actief blijven aan de koperskant. Financiële investeerders zijn in toenemende mate een ‘netto koper’, gezien het hogere aantal entry-investeringen ten opzichte van het aantal exitdeals. Gegeven het historisch hoge prijsniveau zou je verwachten dat private equity partijen aan de inkoopkant wat meer terughoudend zouden zijn en vooral aan de verkoperskant actief zijn. De data laten echter het tegenovergestelde zien.’

Aantrekkelijk voor buitenlanders

Bij 60% van de transacties was een buitenlandse partij betrokken. Nederlandse bedrijven raken steeds meer in trek bij buitenlandse ondernemingen, aldus KPMG. Het verschil tussen het aantal overnames door Nederlandse partijen in het buitenland en het aantal overnames van Nederlandse bedrijven door buitenlanders, wordt groter. ‘In 2017 en 2018 bedroeg de netto ‘export’ nog zo’n 60 transacties. Vorig jaar is dit verschil opgelopen tot 83 transacties, een stijging van ruim 38%.’

Waarde gestegen

In tegenstelling tot de rest van de wereld wordt voor ondernemingen in ons land een hogere prijs betaald. De zogeheten EV/EBITDA-ratio is de laatste twee jaar toegenomen van 10,5 naar 11,8. Die ratio drukt de schuldenvrije waarde van de onderneming uit, gedeeld door het resultaat voor belasting. In de rest van de wereld is die ratio tussen 2017 en 2019 gedaald van 11,8 naar 11,1. ‘Dit onderschrijft de kwaliteit en aantrekkelijkheid van Nederlandse bedrijven, maar laat ook zien dat er bepaald geen sprake is van een uitverkoop van de BV Nederland.’