WEA Rivierenland bevindt zich centraal in Zaltbommel en kent de regionale markt uitstekend. Het team bestaat uit enthousiaste, goed opgeleide en talentvolle medewerkers die elke dag met plezier naar hun werk gaan.

Het team staat op elk moment van de dag klaar om klanten te helpen. Hierbij hanteert WEA Rivierenland korte lijnen en maakt hiervoor gebruik van de moderne middelen zoals Kantoor Gemak ‘We kunnen eenvoudig uren boeken, efficiënter factureren en vanuit één klantomgeving werken. Kortom: met Kantoor Gemak werken we een stuk efficiënter.’

Op het kantoor te Zaltbommel gebruikte men al Unit4 Business Suite toen dit nog onderdeel was van Van Noord Accountants & Belastingadviseurs. De overgang van het kantoor naar WEA Rivierenland Accountants & Adviseurs, eind 2017, was het moment om de ICT infrastructuur tegen het licht te houden. Maartje van Lieshout, applicatiebeheerder bij WEA Rivierenland, vertelt:

‘Er is toen gekozen om Unit4 Business Suite te vervangen door Kantoor Gemak en te investeren in Office 365 om zo de stap in de cloud te zetten met onze kantooromgeving en een groot deel van onze ICT infrastructuur.

We hebben ook gekeken naar andere applicaties voor de bestaande Unit4 oplossingen, maar wilden niet te veel veranderen. Het werkt gewoon goed met Unit4 Bedrijfssoftware, de oplossingen passen goed binnen onze werkprocessenGelukkig zien we dat Unit4 Bedrijfssoftware zwaar inzet op het naar de cloud brengen van hun dienstverlening waardoor we flexibeler en met meer schaalbaarheid kunnen opereren.

De overstap van Unit4 Business Suite naar Kantoor Gemak werd goed begeleid vanuit consulting en projectmanagement. Dankzij goede communicatie konden bugs snel opgelost worden. De overstap naar Kantoor Gemak bracht voor ons kantoor veel voordelen met zich mee. Urenregistratie werkte prima, maar als ik rapportages wilde maken, dan was ik hier een halve dag mee bezig doordat Business Suite een statische bak met data bevat. Ik wilde hier meer mee, rapportages die real-time zijn en dynamischer. We wilden zo snel mogelijk naar een cloud oplossing en dat is gelukt met Kantoor Gemak.

Vanuit Kantoor Gemak hebben we koppelingen met Unit4 DocumentManager, Unit4 Multivers en Fiscaal Gemak. Hierdoor hoeven we maar één keer de contactgegevens van een nieuwe klant vast te leggen en kunnen we deze hergebruiken in alle andere omgevingen. Bijvoorbeeld in de facturatieomgeving waar we automatische facturen genereren. Hierdoor besparen we veel dubbele handelingen en wordt foutieve overname van gegevens voorkomen worden. Kantoor Gemak zit in het hart van de WEA Rivierenland organisatie, regelt belangrijke interne processen en voorziet ons van essentiële sturingsinformatie. Het facturatieproces en de continuïteit van de organisatie zijn hiermee geborgd.

Early adopter

WEA Rivierenland was een van de eerste kantoren met een omvang van rond de twintig personen die gebruik maakte van Kantoor Gemak. Hierdoor liepen we ook tegen wat opstartproblemen aan. Deze zijn gelukkig snel verholpen door de ondersteuning vanuit de Unit4 consultants en project manager. De dienst blijft zich steeds verder ontwikkelen. Het is fijn dat ik vanuit mijn rol continue feedback kan geven aan Unit4 Bedrijfssoftware om nieuwe releases van Kantoor Gemak te verbeteren en deze nog beter aan te laten sluiten op onze dagelijkse praktijk.

Een mooi voorbeeld van zo’n ontwikkeling is de facturatie. De factuur wordt, na akkoord, in één keer naar de klant gestuurd. Daar winnen we nu heel veel tijd mee. De cliënt-adviseur bekijkt de proeffactuur en kijkt of deze goed staat voor verzending. Daarna gaat deze naar het secretariaat waarna deze alle facturen in één keer kan verzenden. In Business Suite moest elke factuur apart worden verzonden. Dat is meer werk en kost dus tijd. Per maandelijkse facturatieronde scheelt dat zeker een dag.

Dankzij de proactieve dienstverlening, zoals accountancy, belastingadvies, bedrijfsadvies, audits, online diensten en slimme administratieprocessen weten de klanten van WEA Rivierenland altijd exact waar ze staan. Door de inzet van Kantoor Gemak is WEA Rivierenland in control en kan haar klanten op tijd de juiste beslissingen laten nemen.’

