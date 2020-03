Sommige dingen kun je beter samen doen…

Rijden op een tandem kan in principe alleen, maar is makkelijker met zijn tweeën. Samen een feestje vieren is toch echt een stuk gezelliger dan alleen. En voor het voltooien van een estafette heb je ook meerdere mensen nodig.

E-facturatie (elektronisch factureren) werkt net zo. Het kan alleen. Maar doe je het samen, dan is het een stuk efficiënter. Het levert namelijk veel voordelen op wanneer zowel de zender als de ontvanger gebruikmaakt van e-factureren.

E-facturatie wordt de standaard voor iedereen

Net als bij overheidsinstanties moet e-facturatie de standaard worden in het bedrijfsleven. Hoewel een aantal bedrijven er al mee werkt, is er nog een grote inhaalslag te maken ten opzichte van bijvoorbeeld Scandinavië. Het aandeel facturen dat daar elektronisch wordt verstuurd is maar liefst 90%. In Nederland is het nog niet zo ver maar dat zal de komende jaren veranderen. Uiteindelijk zal iedereen over (moeten) gaan. Maar het levert nu al veel voordeel op dus waarom wachten?

Wat is e-facturatie?

Een e-factuur kan, in tegenstelling tot papieren of pdf-facturen, direct en zonder extra handelingen (zoals scannen & herkennen) volledig automatisch in jouw software ingelezen en verwerkt worden. Volledig e-factureren duiden we aan met system-to-system. Daarbij wordt van een factuur een gestructureerd digitaal bestand gemaakt dat elektronisch wordt aangeleverd. Doordat de gegevens gestructureerd zijn, is een e-factuur vanuit het ene geautomatiseerde systeem elektronisch te verwerken in het andere systeem. Handmatige verwerking is dus niet meer nodig.

De voordelen op een rij

Het is goedkoper

Facturen worden sneller betaald

Accorderen is een kwestie van één druk op de knop

Alle gegevens worden automatisch ingelezen, waardoor er geen fysieke handelingen nodig zijn

Meer controle en inzicht in je factuurverwerking

Inkoopfacturen staan rechtstreeks vanuit het systeem van de leverancier in het eigen systeem

Het versturen van e-facturen is mogelijk via de gangbare systemen

Deze voordelen zijn direct te behalen. Ook als je relaties nog niet over zijn op e-facturatie kan je al starten. Tussenvormen zijn met moderne software namelijk ook mogelijk zodat je toch alle relaties op de door hen gewenste manier kunt blijven factureren.

#bettertogether

Optimaal voordeel wordt behaald als e-facturatie door alle partijen wordt omarmd. Dan levert het niet alleen organisaties individueel voordeel op, maar scheelt het de BV Nederland een heleboel geld, tel bovengenoemde besparingen maar bij elkaar op! Bovendien verbetert de liquiditeitspositie van bedrijven als het factuur- en betaalproces vlekkeloos en vlot verloopt. Ook de gezamenlijke papierbesparing krijgt dan echt gewicht.

Bron: https://nl.visma.com/bettertogether/

