Doordat geen schriftelijke vastlegging van afspraken heeft plaatsgevonden, heeft een directeur van een BV geen succes gehad met een klacht tegen een AA bij de Accountantskamer. In de dienstverlening zijn enkele zaken niet vlekkeloos verlopen, maar de vrouw kon niet aantonen dat daarover afspraken waren gemaakt. De klacht is ongegrond, maar de AA wordt er wel op gewezen dat schriftelijke vastlegging van afspraken in sommige gevallen verplicht is.

Een vrouw richt in 2010 een thuiszorgorganisatie op in de vorm van een eenmanszaak. Sinds 2917 is het een BV, met de vrouw als directeur. Vanaf 2011 heeft zij een accountantskantoor ingeschakeld; vanaf 2013 verzorgt het kantoor samenstelwerkzaamheden, salarisadministratie en belastingaangiften. Sinds boekjaar 2016 is ook een opdracht tot controle van de financiële verantwoording Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet verstrekt. Die opdracht als laatste voor het jaar 2018 op 21 maart 2019 schriftelijk bevestigd.

Uitspraak: 19-1591 AA

Fouten in administratie en omzetting naar BV

De vrouw klaagt in mei 2017 over zaken die niet goed gaan; zo heeft de betrokken AA pas die maand fouten gemeld in de Exact-online administratie. Hij heeft daarnaast een fout in de van de BV ontvangen stand van debiteuren en crediteuren niet gemeld. Ook vindt ze de facturen van het kantoor hoog en onduidelijk. Er wordt niet duidelijk gecommuniceerd en er worden ongevraagd adviezen gegeven. Tot slot is de omzetting van het bedrijf naar een BV niet vlekkeloos verlopen, omdat de pensioengegevens van een medewerker niet goed zijn geregistreerd. Dat moest op last van de rechter worden gecorrigeerd, maar is te laat gebeurd, waardoor de BV een dwangsom van € 1.800 heeft moeten betalen.

De vrouw vraagt in 2018 om maandelijks een gespecificeerde factuur, informatie over inkomsten en uitgaven van de BV en advies over hoe de BV efficiënter zou kunnen werken. Over de declaraties van het kantoor loopt inmiddels een geschil bij de Raad voor Geschillen van de NBA. Bij de Accountantskamer klaagt de vrouw over bovenstaande punten, en over het niet elke drie maanden de administratie controleren en monitoren, het uitblijven van hulp bij het afboeken bij de omzetting naar een BV en het jaarlijks in plaats van maandelijks factureren.

Onderbouwing ontbreekt

De klacht over het te laat melden van fouten in de administratie is ongegrond: de AA heeft aangetoond dat hij al eerder op de fouten heeft gewezen en dat er overleg heeft plaatsgevonden.

De meeste andere klachtonderdelen zijn niet onderbouwd, constateert de Accountantskamer. ‘Van belang is ook dat in afwijking van klaagsters standpunten de beroepsregelgeving geen algemene verplichting voor een accountant kent om een administratie van een cliënt te controleren of te monitoren, terwijl niet is gebleken dat klaagster en betrokkene daarover een afspraak hebben gemaakt.’ De vrouw klaagt dat diverse werkzaamheden niet zijn gedaan, terwijl daar vooraf geen afspraken over waren gemaakt. In tegenstelling tot wat zij beweert, zijn werkzaamheden maandelijks gefactureerd. Onduidelijkheid over de gemaakte afspraken over werkzaamheden en facturering speelt de vrouw parten. ‘Omdat de Accountantskamer niet kan vaststellen of de afspraken zijn gemaakt zoals klaagster beweert, kan niet vastgesteld worden of de daarop gebaseerde verwijten terecht zijn gemaakt.’

Schriftelijke vastlegging afspraken soms verplicht

De AA krijgt nog wel een kleine reprimande van de tuchtrechter: ‘Niettegenstaande deze conclusie is de Accountantskamer van oordeel dat het schriftelijk vastleggen van een met een opdrachtgever gemaakte afspraak de voorkeur geniet om discussies over de aard, inhoud en reikwijdte van de opdracht zoveel mogelijk te voorkomen. Waar een standaard de schriftelijke vastlegging vereist, zoals paragraaf 25 van Standaard 4410 van de Nadere voorschriften controle- en overige Standaarden, is de accountant daartoe verplicht. Betrokkene dient zich hiervan rekenschap te geven.’

Correctie niet op bord van AA

Het kantoor komt weg met de late correctie van de pensioengegevens. De tuchtrechter overweegt dat niet bekend is of de AA op de hoogte was van de rechterlijke uitspraak. Die is door een medewerker van de BV naar een collega van de AA gestuurd die met de afhandeling van de correctie was belast. De AA was zelf op vakantie. ‘Niet gebleken is daarom dat betrokkene een tuchtrechtelijk verwijt treft zodat het klachtonderdeel ongegrond is.’ De klacht wordt op alle onderdelen ongegrond verklaard.

Accountantskamer dicht tot 6 april

Het is voorlopig de laatste uitspraak: de Accountantskamer heeft vanaf maandag 16 maart in verband met de sluiting van Rechtbank Overijssel de tot 6 april geplande zittingen uitgesteld. ‘Partijen en hun advocaten/gemachtigden ontvangen over de verplaatsing van de zitting separaat bericht.’ secretariaat van de Accountantskamer is voor vragen (beperkt) bereikbaar op telefoonnummer 088-3613887.