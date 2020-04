Factuurfinancieringsplatform Finturi heeft toestemming van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gekregen om haar activiteiten in Nederland aan te bieden.Nederland heeft een sterk groeiende markt voor factuurfinanciering. Telkens meer ondernemers zijn op zoek naar alternatieve financieringsvormen. Vanwege de recente COVID-19-uitbraak is de behoefte aan flexibele werkkapitaal financiering alleen maar toegenomen.

‘Finturi heeft een ontheffing opvorderbare gelden ontvangen van de AFM en kan hiermee in Nederland haar factuur financieringsplatform volledig operationeel aanbieden’, aldus Johannes Brouwer, de CEO van Finturi. ‘MKB-ondernemingen zijn heel belangrijk voor de Nederlandse economie. Zij hebben vaak problemen met hun werkkapitaalpositie. Wij zijn erg verheugd dat wij met Finturi nu een snel, betrouwbaar en goedkoop alternatief aan kunnen bieden in deze onzekere tijden. Op ons platform kunnen we ze binnen 24 uur aan een lening helpen die gebaseerd is op hun verzonden facturen’.

Finturi is een jonge, dynamische organisatie die sinds september 2018 heeft gebouwd aan een platform voor factuurfinanciering. Het platform maakt gebruik van Blockchain technologie en Kunstmatige intelligentie. Hierdoor kunnen ondernemingen en financiers leningen veilig, sneller en eenvoudig afsluiten. In het eerste kwartaal van 2019 heeft Finturi een financiering van € 2 miljoen ontvangen. Vanaf het derde kwartaal heeft het platform in een beta-omgeving tests gedraaid met een beperkt aantal ondernemingen en financiers. Nu de AFM-ontheffing is verkregen, is het platform voor alle bij de Nederlandse Kamer van Koophandel geregistreerde bedrijven beschikbaar.

Vanwege de toegenomen onzekerheid in de markt onder COVID-19 moeten aanvragen op dit moment nog wel worden ondersteund door een accountant of financieel adviseur. Een van de kantoren waar Finturi al mee werkt, 216 Accountants, heeft al ervaringen met het Finturi-platform. ’De snelheid van afhandeling in combinatie met de veiligheid van het platform en de uiterst redelijke rente tarieven, bieden een mooie oplossing v oor onze klanten die snel willen kunnen beschikken over korte termijn werkkapitaal’, zegt Hans Hameetman, accountant bij 216. ‘Finturi heeft een uiterst efficiënte en transparante en vernieuwende aanpak van factuurfinanciering.’