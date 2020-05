Op bezoek bij… ENTRPNR. | Het ondernemersplatform

Met drie vestigingen in Zeewolde, Rotterdam en Amsterdam, groeit ENTRPNR. snel. En dat doet het kantoor in samenwerking met hun klanten. Want als hun klanten zich ontwikkelen, dan ontwikkelt ENTRPNR. zich ook. Dat gaat zelfs zo goed, dat het kantoor maar liefst twee Yuki-awards in ontvangst mocht nemen: voor fast growing kantoor en beste marketing. Wat is de de succesformule?

Helpen groeien

Het stopt niet bij boekhouden, want ENTRPNR. zet een stap extra voor hun klanten. Daarom zien ze zichzelf liever als een ondernemersplatform. Natuurlijk is de financiële administratie de basis, maar hun dienstverlening gaat verder dan dat. Inspelend op de wisselende behoeftes van hun bestaande klantenbestand, willen ze de ondernemer vooral helpen bij het groeien van hun bedrijf.

'Wij helpen kleine, ambitieuze klanten, groter worden. En door de cijfers inzichtelijk te maken, kunnen ondernemers makkelijke doelen stellen waar ze direct mee aan de slag kunnen. Dat is waar je naartoe wilt met elkaar.' Steven Lagerwij, CEO

ENTRPNR. weet precies wat hun klanten drijft en hoe ze hen daarin kunnen ondersteunen. Het kantoor wil de ondernemer tenslotte vooral ontzorgen door middel van passend advies. Dat garanderen ze door de juiste tools en inzichten op basis van actuele data. Daarom heeft het accountantskantoor veel tijd en energie geïnvesteerd in een digitale set-up. Zo hoeft de ondernemer zich geen zorgen te maken over de achterkant en houdt ENTRPNR. meer tijd over om een adviserende rol aan te nemen.

Het draait om data

Samen met Yuki weet ENTRPNR. hun doelstellingen te realiseren. Door daar een koppeling met Comandi aan toe te voegen, kunnen ze heel eenvoudig de boekhouding op dagbasis verwerken. Het grote voordeel daarvan is ze dit vervolgens weer op een begrijpelijke manier kunnen terugkoppelen aan de klant, die daar ook direct mee kan werken.

'De filosofie van Yuki en ENTRPNR. sluit naadloos op elkaar aan. Dus toen we op zoek gingen naar een passende software-oplossing, was er maar één partij die aansloot bij onze wensen; Yuki.' Steven Lagerwij, CEO

Voor ENTRPNR. is het de efficiëntie en het inzicht van Yuki dat hen in staat stelt om meer te zijn dan een boekhoudingskantoor. Dankzij Yuki kunnen ze hun dienstverlening nog beter aanpassen op de behoeftes van hun klanten en beslissingen nemen die stevig gestoeld zijn op actuele data. Dat is waar het om draait.

Bron: https://www.yuki.nl/nl/cases/entrpnr-het-ondernemersplatform/