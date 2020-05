Administratiekantoor eerste met ‘handsfree’ deurklink

Wie beweert dat accountants en boekhouders zelden vooroplopen bij innovaties, moet op bezoek bij administratiekantoor @Verhoef in Emmen. In de strijd tegen corona test het bedrijf een deurklink die je niet hoeft vast te pakken.

‘s Nachts bedacht

De aardigste in huis is de deurklink, want die geeft iedereen een hand. Zo luidt een oud mopje. In de nieuwe versie heet het dat de deurklink ook de vieste in huis is, want een broedplaats van bacteriën en ziekteverwekkers, waaronder het Covid-19 virus. Wil je gezond blijven, dan kun je de deur het beste open maken met je elleboog, knie of voet, of handschoenen aan doen maar in geen geval met je blote handen. Marcel Vroling van IDuMM Design in Emmen is interieurontwerper, maar zag door de coronacrisis de aanloop van klanten opdrogen. ‘Mensen vroegen me om stijlvolle spatschermen te ontwerpen, maar dat doet iedereen al. Dus ik wilde iets anders,’ zegt Vroling. Toen hij ’s nachts wakker lag bedacht hij de deurklink die je niet hoeft vast te pakken.

Even omdenken

Het werkt als volgt: je legt je onderarm op de deurklink en haakt je pols achter de haak. Dan duw je de klink met je arm naar beneden en trek je de deur open. Daarbij raakt je hand de deurklink niet aan. Op deze manier een deur openen is wel even wennen. Voordeel is dat het materiaal van roestvrij staal wordt gemaakt en de anti-coronaklink veel sneller geproduceerd kan worden dan plastic alternatieven. Ook kan het materiaal in de toekomst, als het virus is verdwenen, gerecycled worden.

Administratiekantoor loopt voorop

‘Marcel is op het bedrijventerrein mijn buurman en hij kwam zijn vinding laten zien,’ vertelt Erik Verhoef van administratiekantoor @Verhoef. ‘Dat was precies wat we nodig hadden. We hadden op kantoor de werkplekken al op anderhalve meter gezet en met sticker looproutes aangegeven. Maar die deurklink bleef een probleem. Vorige week hebben we de buitendeur maar open laten staan, maar toen kregen we het toch wel koud binnen.’ De nieuwe deurklink zit op de buitendeur en op enkele binnendeuren. Maar nog niet op het toilet. ‘Die deurklink blijven we na elk bezoek handmatig reinigen.’

‘Je mist de smalltalk’

@Verhoef wil graag weer ‘coronaproef’ werken. ‘Dat videobellen met klanten ging wel, maar gesprekken werden er wel erg zakelijk door,’ aldus Verhoef. ‘We misten de small talk. Daarom zijn we blij dat we klanten nu weer veilig op kantoor kunnen ontvangen. En klanten stellen dat zelf ook enorm op prijs.’ Het administratiekantoor, waar vijf mensen werken, is vooral actief in de regio. ‘De financiële situatie van klanten verschilt. Vooral evenementenbedrijven en sportscholen hebben het erg zwaar, ook omdat zij voorlopig nog niet terug naar normaal kunnen. Met hen zijn we nu vooral overlevingsplannen aan het maken. Daarnaast hebben we het ook druk gehad met het aanvragen van noodsteun voor klanten.’

RTV Drenthe ging op onderzoek uit. Bekijk hier het filmpje.