Accountant, maken jouw klanten optimaal gebruik van de kennis van je kantoor?

Voordat je je klanten goed kunt helpen, wil je de interne organisatie en de ondersteunende en primaire klantprocessen van het kantoor goed op orde hebben. Dan ontstaat er meer ruimte voor adviserende activiteiten waar meestal ook een hoger uurtarief voor kan worden gerekend. Als je weet welke doelstellingen je als kantoor wilt realiseren, kun je bepalen waar je aan gaat werken en welke investeringen hiervoor nodig zijn. Nieuwe adviesproposities ontwikkelen om alternatieve inkomstenstromen te genereren. Of aan de slag met het optimaliseren van (verouderde) IT-infrastructuur en software om de productiviteit en efficiency te verhogen. Gebruikmaken van moderne technologie in de advisering naar je klanten. De tijd die het kost om je te verdiepen in de (technologische) mogelijkheden betaalt zichzelf vaak dubbel en dwars terug, omdat het ervoor zorgt dat jouw kantoor klaar is voor de financiële dienstverlening van vandaag én morgen.

Ken je klant en doe wat met die kennis

Het maakt niet uit welk product of welke dienst je verkoopt. Jouw succes begint met wat je weet over je klant. Dat geldt zeker ook voor accountants- en administratiekantoren. Natuurlijk is een deel van de dienstverlening standaard. Zoals het voeren van de boekhouding en het regelen van BTW- en ICP-aangiftes. Maar hoe kun je je advisering op het gebied van bijvoorbeeld financieel management en compliance zodanig aan laten sluiten op de verwachting van de klant dat deze bereid is hier (meer) voor te betalen? Is een klant gebaat bij advies over zijn salarisverwerking, de financiële planning of de keuze voor een (nieuw) boekhoudpakket?

Als je een goed dienstenaanbod beschikbaar hebt, wil je je klanten hier goed over informeren. Vaak blijken klanten namelijk niet of beperkt op de hoogte te zijn van wat hun accountant / boekhouder qua dienstverlening voor hen kan betekenen. Laat zien hoe ze met jouw dienstverlening kosten kunnen besparen, hoe ze succesvollere overnames kunnen realiseren en eerder in aanmerking kunnen komen voor investeringen en dergelijke. Wacht ook niet tot de klant zelf om advies komt vragen, maar bied je advies – groot en klein – proactief aan.

Wat houdt je tegen?

Iedereen komt bij het realiseren van zijn doelstellingen uitdagingen tegen die overwonnen moeten worden. En daar is niets mis mee. Alleen al het feit dat je de ‘beren op de weg’ inzichtelijk maakt, schept een stuk duidelijkheid en betekent dat je op zoek kunt naar concrete oplossingen. Je kunt besluiten dat je meer wilt gaan adviseren, maar weet tegelijkertijd dat je medewerkers (nog) niet beschikken over de juiste kennis en ervaring. Je wilt je IT-infrastructuur moderniseren, maar moet eerst de stap nog maken naar de cloud. In de stap erna bekijk je welke inspanning nodig is om de uitdagingen te overwinnen én wat dit je op gaat leveren – voor het kantoor zelf en voor je klanten. Op basis daarvan kun je prioriteiten stellen en ga je concreet aan de slag.

