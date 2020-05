Naheffingsaanslag BTW-aangifte: aanvragen uitstel van betaling kan alsnog

De Belastingdienst stuurt deze week aan veel ondernemers een naheffingsaanslag voor de BTW-aangifte. Uitstel kan dan alsnog worden aangevraagd, geeft de fiscus aan.

Vanwege de coronacrisis is het aantal naheffingsaanslagen hoger dan normaal. ‘Ondernemers die nog geen bijzonder uitstel van betaling hebben aangevraagd, maar dit wel willen, kunnen direct na ontvangst van de naheffingsaanslag bijzonder uitstel aanvragen voor 3 maanden’, aldus de Belastingdienst. ‘De Belastingdienst zal de opgelegde betaalverzuimboete vernietigen. Deze boete hoeft niet betaald te worden en er hoeft ook geen bezwaar te worden gemaakt.’ Wie al bijzonder uitstel van betaling heeft aangevraagd en nu een nieuwe aanslag ontvangt met daarop een boete, hoeft ook niet te betalen.

Onterechte afwijzing uitstelverzoek

Een aantal belastingbetalers die tot 1 september uitstel hebben gekregen voor de IB-aangifte, hebben alsnog een brief gekregen waarin staat dat het verzoek om uitstel is afgewezen. ‘Die tweede brief hebben we ten onrechte verstuurd: het uitstel tot 1 september 2020 geldt gewoon voor u’, laat de Belastingdienst weten. ‘We hebben uitstel verleend als u hulp van ons krijgt bij het invullen van uw aangifte. Of als u iemand hebt gemachtigd om aangifte voor u te doen. U krijgt dit uitstel tot 1 september 2020 vanwege de coronacrisis. We sturen u nog een excuusbrief.’

