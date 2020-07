Brouwers Accountants & Adviseurs opent vestiging in Amsterdam

Brouwers Accountants & Adviseurs neemt met ingang van 1 juli accountantskantoor Smart Financial Solutions uit Amsterdam over. Het nieuwe kantoor in Amsterdam zal de eerste vestiging worden in het westen van het land en is inmiddels de vijfde vestiging van Brouwers Accountants & Adviseurs, naast de vestigingen in Zwolle, Genemuiden, Deventer en Apeldoorn.

Met de overname zet Brouwers naar eigen zeggen ‘weer een volgende stap om één van de strategische doelstellingen te behalen. […] Door de overname kunnen de huidige relaties van Smart Financial Solutions, naast de vertrouwde contactpersonen en dienstverlening, een beroep doen op de gespecialiseerde dienstverlening van Brouwers en gebruik maken van de uitgebreide ICT-faciliteiten.’