Ledenaantal NBA blijft geleidelijk groeien, sinds kort meer dan 22.000 leden

De NBA is na jaren van gestage groei recent door de grens van 22.000 leden gebroken, meldt de beroepsorganisatie. Bij de NBA staan op dit moment 22.021 accountants ingeschreven als lid (stand per 22 juli 2020). Eind 2019 bedroeg het aantal leden nog 21.966 (stand per 31 december 2019).

Geleidelijke groei

In tien jaar tijd is het ledenaantal van de NBA zeer geleidelijk gegroeid, meldt de beroepsorganisatie. Op 31 december 2010 telden de toen nog twee aparte beroepsorganisaties NIVRA en NOvAA samen 20.905 leden. In de afgelopen twee jaar verliep de toename in ledenaantal relatief wat sneller; in 2018 groeide de NBA met 244 leden en in 2019 met 195 leden.

Voorlichtingscampagnes

De behoefte aan accountants blijft onverminderd groot, daarom spant de NBA zich al jarenlang in om via voorlichtingscampagnes middelbare scholieren en studenten te interesseren voor het accountantsberoep. Dit najaar wordt een herstart gemaakt met de nieuwe ‘Impact challenge’-campagne van de NBA.

Bron: NBA