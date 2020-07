We leven in een gekke tijd. Vrijwel iedereen werkt vanuit huis en heeft zijn werkwijze moeten aanpassen. Een groot onderdeel hiervan is het online werken.

Nu zijn zaken als het online communiceren met bijvoorbeeld collega’s relatief snel geregeld door gratis online communicatie tools zoals Slack of Skype. Terwijl het overstappen van een vast (offline) boekhoudpakket naar een online boekhoudpakket bij de meeste mensen de associatie opwekt van gedoe, lastig en veel werk. Wij geven je 6 redenen waarom dit juist niet het geval is bij overstappen van offline naar online boekhouden en van welke voordelen je profiteert.

Reden 1. Op elk gewenst moment overstappen

In tegenstelling tot wat veel mensen denken kun je op elk gewenst moment overstappen van een offline naar een online boekhoudpakket. Het belangrijkste waar je namelijk rekening mee moet houden is dat het een gunstig moment voor jou is. Alle gegevens uit jouw offline administratie worden overgezet dus na de overstap kun je direct door met werken. Daarbij wordt de feitelijke overstap in overleg met jou gepland en kun je het moment waarop je even niet bij je administratie kunt feilloos uitkienen. Bijvoorbeeld wanneer de btw-aangifte net is verstuurd en je weer met een nieuw kwartaal begint.

Reden 2. Boekhouden vanaf elke locatie

Online boekhouden betekent boekhouden vanaf elke locatie. En dus ook vanuit huis. Onmisbaar in een situatie zoals we ons nu bevinden. Zolang je maar over een internetverbinding en laptop/PC beschikt kun jij je administratie doen.

Veel online boekhoudpakketten hebben ook een app waarmee je zelfs letterlijk vanaf elke locatie je boekhouding kunt doen. Dat is nog eens wat anders dan bij een offline pakket waar je volledig afhankelijk bent van één computer.

Reden 3. Werk altijd met een up-to-date en veilig boekhoudpakket

Updates, back-ups en de garantie voor een veilige online administratieomgeving zijn de verantwoording van de softwareleveranciers. Zo ben jij verzekerd van een optimaal en up-to-date boekhoudpakket met altijd de nieuwste functionaliteiten tot je beschikking.

Reden 4. Profiteer van automatiseringsmogelijkheden

Een up-to-date boekhoudpakket betekent ook volop mogelijkheden om automatiseringen door te voeren. Denk bijvoorbeeld aan een bankkoppeling waarbij bankafschriften automatisch worden ingelezen of het gemakkelijk versturen van e-facturen of anders het inscannen van facturen door middel van een scan & herkenoplossing waardoor er automatisch een boekingsregel wordt klaargezet. Hoeveel tijd zou dit jou besparen?

Reden 5. Optimaal samenwerken met je accountant

Door gebruik te maken van een online boekhoudpakket kun je optimaal samenwerken met je accountant. Je hebt beiden namelijk altijd online toegang tot actuele cijfers en financiële stukken. De tijd van het bonnetjes bewaren of facturen langsbrengen is voorbij. En zeker niet onbelangrijk je weet altijd precies hoe jouw onderneming er op dat moment financieel voorstaat.

Hoe je wilt samenwerken kun je zelf kiezen. Wil je met name zelf je administratie voeren, waarbij de accountant of administrateur bijvoorbeeld meekijkt en alleen voorziet in de jaarrekening of wil je de administratie volledig uitbesteden? Beide is mogelijk.

Reden 6. Keuze genoeg

De Nederlandse boekhoudsoftwaremarkt kent vele aanbieders. Bedenk voor jezelf daarom goed wat jij met een online boekhoudpakket wilt. Welke functionaliteiten zijn het belangrijkste voor jouw onderneming en moeten daarom aanwezig zijn in het pakket? In deze whitepaper vind je 40 praktische boekhoudsoftwaretips om de juiste keuze te maken.

Bron: https://www.muis.nl/blog/6-redenen-waarom-overstappen-van-offline-naar-online-boekhouden-juist-nu-een-goed-idee-is/

Wil je meer informatie over de mogelijkheden van een overstap van een offline naar een online boekhoudpakket? Lees hier meer over de overstapservice van MUIS Software.