Het uitgangspunt is dat tijdens de coronatijd stages door blijven gaan. In sommige gevallen is dat praktisch niet mogelijk. Wat gebeurt er met de stagevergoeding van stagiaires die minder uren maken door de corona-uitbraak?

Stagiairs in het onderwijs hebben een overeenkomst met de school gesloten. De inhoud van de overeenkomst bepaalt of de stagiair de stagevergoeding blijft ontvangen. De regel is dat de stagiair de uren krijgt uitbetaald zoals in de arbeidsovereenkomst staat.