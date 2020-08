SRA komt met update Praktijkhandreiking Coronamaatregelen

De SRA heeft de Praktijkhandreiking Coronamaatregelen sterk aangepast ten opzichte van de versie van 5 juni. Onder andere de behandeling van NOW 2.0 is uitgebreid in de handreiking.

Als onderdeel van het totale pakket aan maatregelen die verband houden met de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus, zijn diverse fiscale en aanverwante maatregelen aangekondigd. In de praktijkhandreiking Coronamaatregelen werkt de SRA deze maatregelen verder uit.

Het document is door de SRA samengesteld aan de hand van Kamerstukken en publicaties van de VNG, KvK en RVO. De SRA beschouwt deze bronnen als officiële bronnen en de informatie van deze bronnen beschouwen zij als juist. Daarnaast heeft de vereniging rekening gehouden met de antwoorden die staan vermeld op het forum fiscaal dienstverleners.

Update 31 juli

De update van 31 juli is ten opzichte van de voorgaande versie van 5 juni sterk aangepast. De behandeling van NOW 2.0 is uitgebreid met daarbij de verschillen tussen NOW 1.0 en NOW 2.0. De uitbreiding en aanpassing geldt ook voor diverse fiscale maatregelen. De TVL wordt in de Praktijkhandleiding beperkt behandeld. De TOGS en Tozo zijn, enkele redactionele aanpassingen daargelaten, niet meer aangepast, zo meldt de SRA.