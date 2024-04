Eén op drie zzp’ers heeft maar één opdrachtgever

Nederland telt steeds meer zzp’ers. Een op de drie van hen leunt echter op slechts één opdrachtgever. Dat blijkt uit onderzoek van Boekhouder.nl op basis van CBS-cijfers. Valt deze opdrachtgever weg, dan hebben deze zzp’ers dus plots geen inkomen meer. In de hotel- en B&B-branche werken ogenschijnlijk de meeste schijnzelfstandigen.

70 procent van de zzp’ers in de sector ‘logiesverstrekking’ werkt voor uitsluitend één opdrachtgever. Ook in de detailhandel en telecombranche is dit percentage met 58 procent erg hoog. Door je als zzp’er te binden aan één opdrachtgever ben je kwetsbaar bij een onverwacht einde van de samenwerking. Met name voor zelfstandigen die weinig hebben om op terug te vallen is dat onwenselijk. Uit eerder onderzoek van Boekhouder.nl bleek al dat bijna een kwart van de zzp’ers geen financiële buffer heeft. Nog eens 18 procent kan het hooguit één tot drie maanden volhouden zonder inkomsten.

Schijnzelfstandigheid

Als zelfstandige werken voor slechts één opdrachtgever is niet verboden. Maar je moet wel kunnen aantonen dat je daadwerkelijk zelf bepaalt hoe, waar en wanneer je je werk doet. Is dit niet het geval? Dan word je beschouwd als schijnzelfstandige en behoort jouw opdrachtgever je in loondienst te nemen. Zeker in de ‘logiesverstrekking’ – denk aan hotels, B&B’s en campings – valt volgens Boekhouder.nl maar moeilijk voor te stellen dat ingehuurde zzp’ers hun dagen daadwerkelijk zelf mogen indelen.

Ruim kwart zzp’ers werkt ook in loondienst

Een reden voor het feit dat veel zzp’ers maar één opdrachtgever hebben kan zijn dat bijna 29 procent van de zelfstandigen deels ook nog in loondienst is. Zij zijn dus parttime zzp’er en hebben minder tijd, maar voelen mogelijk ook minder noodzaak om meer opdrachtgevers te zoeken. “Je zou zelfs kunnen stellen dat steeds meer mensen het zelfstandig ondernemerschap ‘gewoon eens proberen’ en tot de conclusie komen dat het voor hen toch niet werkt. Uit eerder onderzoek dat wij in november 2023 deden bleek namelijk al dat een op de vijf stoppende zzp’ers toch weer besluit in loondienst te gaan”, aldus de onderzoekers.

Het onderzoek is hier te vinden.