Een blik op het partner- en ingroeimodel binnen accountantskantoren

De accountancysector is volop in beweging. Private equity treedt toe tot de sector en het traditionele partnermodel staat onder druk door factoren zoals het personeelstekort. Biedt het ingroeimodel misschien een goed alternatief?

In het kort

Omzetstijgingen in 2022 (8,3%) en 2023 (6,6%);

Verwachte gematigde groei van 3,2% in 2024 door arbeidsmarktkrapte;

Traditionele partnermodel staat onder druk door hoge inkoop, personeelstekort en verschillende rollen van partners;

Ingroeimodel als alternatief voor traditioneel partnermodel.

Outlook accountancysector

De accountancysector speelt een cruciale rol in het financiële systeem. Accountants houden toezicht op de financiële verantwoording, controleren financiële gegevens en geven waardevol advies aan zowel bedrijven als individuen. De vraag naar accountantsdiensten neemt toe door onder andere CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Dit blijkt onder andere uit de omzetstijgingen in 2022 (8,3%) en 2023 (6,6%), volgens cijfers van het CBS en Rabobank.

Vooruitkijkend naar de toekomst, is de verwachting dat de groei in 2024 gematigder zal zijn. We voorspellen een omzetgroei van 3,2% voor 2024. Hoewel deze groei lager is dan in voorgaande jaren, blijft de accountancysector stabiel en veerkrachtig. De gematigde groei wordt deels veroorzaakt door krapte op de arbeidsmarkt, wat de groei beperkt.

Voor 2025 wordt een verdere groei van 3% verwacht. Ondanks economische uitdagingen en personeelstekorten blijft de vraag naar accountantsdiensten sterk. De tarieven stijgen en de sector speelt een essentiële schakel bij het garanderen van financiële integriteit en transparantie.

Het veranderende landschap van accountancy

Ondanks de stabiliteit van de accountancysector, kent deze ook verschillende uitdagingen. Regelgeving neemt toe, er is een tekort op de arbeidsmarkt en de investeringen in digitalisering zijn hoog. Het opstellen van jaarrekeningen is een gewoonte geworden, terwijl regelgeving voor bedrijven steeds complexer wordt. Dit vraagt om een verschuivende rol van de accountant naar een trusted advisor. De krapte op de arbeidsmarkt maakt dit niet makkelijk.

Digitalisering oefent druk uit op het traditionele verdienmodel. Veel routinetaken worden geautomatiseerd, wat leidt tot minder declarabele uren per klant. Accountantskantoren moeten bedrijfsmodellen aanpassen, mogelijk door abonnementsmodellen te introduceren of door hun dienstenaanbod uit te breiden naar digitale transformatie en bredere consultancydiensten. Tegelijkertijd kunnen accountants profiteren van nieuwe wetgeving, zoals het werk dat CSRD met zich meebrengt.

Het traditionele partnermodel

Op het gebied van de traditionele partnermodellen zien we momenteel veel veranderingen. Het traditionele partnermodel (goodwillmodel) is van oudsher een gangbare organisatiestructuur in de accountancysector. Het is ontworpen om samenwerking en samenhang in bedrijfsactiviteiten te bevorderen. Dit model staat echter al enige jaren onder druk vanwege de hoge inkoopbedragen, personeelskrapte, de verschillende rollen die de partner heeft en de gewenste werk-privé balans van de nieuwe generatie. Vanwege uittredende partners komen er plekken vrij voor nieuwe partners. Echter, nieuwe partners willen zich niet altijd committeren aan een hoge financiering. Daarnaast hebben ze andere wensen ten aanzien van de werk-privé balans.

In de markt zien we dat private equity haar intrede doet. Private equity is de term die wordt gebruikt voor investeerders die buiten de aandelenbeurs om financieel in bedrijven participeren. Private equity is bereid om bestaande aandeelhouders hoge bedragen te betalen voor de aandelen (hoge goodwill). Daarnaast geven ze aan ook te willen investeren in de digitalisering en ICT als antwoord op de arbeidsmarktproblematiek en het aanbieden van nieuwe diensten. De grote kantoren hanteren al geen goodwill meer. Vooral bij de kleinere kantoren speelt het goodwillmodel nog steeds een grote rol. Mede hierdoor is er vaak maar weinig ruimte voor de gewenste en noodzakelijk digitalisering. Zeker voor digitalisering is schaalgrootte gewenst.

Het ingroeimodel

Naast het klassieke partnermodel komen we ook het ingroeimodel tegen als alternatief. Hierbij krijgen nieuwe partners aanvankelijk een lager winstpercentage, dat geleidelijk toeneemt. Dit model kan een effectieve manier zijn om talent aan te trekken en te behouden zonder dat er een grote initiële investering bij aanvang nodig is. Het zorgt ook voor een soepelere overgang en minder verstoring van de bedrijfsvoering. Daarnaast kan het ingroeimodel breder worden toegepast richting een grotere groep personeel die bijvoorbeeld een bepaald specialisme of vaardigheden meebrengt. Het behoud van dit personeel is strategisch belangrijk vanwege de verschuiving van competenties die nodig zijn, van controleur tot adviseur, in de accountancysector.

De mate van ingroei kan vooraf worden bepaald aan de hand van performance KPI’s, zoals omzet gerelateerde doelen, het verkennen van nieuwe markten of het aanbieden van nieuwe diensten. Dit vergroot de betrokkenheid van het personeel.

Reinder Koelewijn is sectormanager Digital Economy & Commercial Services bij Rabobank.