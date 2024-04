Partner opgestapt bij De Jong & Laan na ‘ernstige overtredingen’

Een partner bij De Jong & Laan heeft zijn functie op moeten geven na een extern onderzoek in opdracht van het accountantskantoor. Volgens De Jong & Laan heeft de accountant ‘de regels ernstig overtreden’. Dat bevestigt het kantoor aan Tubantia.

De man was al meer dan 20 jaar partner bij De Jong & Laan in Vroomshoop, dat sinds 2021 is opgegaan in een vestiging aan de A35 bij Almelo. Directeur Marco Lokhorst van De Jong & Laan in Almelo bevestigt dat ‘een partner een tijd geschorst is geweest, en dat daar nu de samenwerking mee wordt beëindigd.’ Dat gebeurde naar aanleiding van de uitkomsten van een onafhankelijk extern feitenonderzoek. Volgens Lokhorst bleek een aantal zaken voor een klant ‘niet volledig conform wet- en regelgeving verlopen’. Zelf geeft de accountant op dit moment geen nadere toelichting.

Fraudezaak Jumbo

Volgens bronnen waarover Tubantia beschikt is de accountant betrokken geraakt bij een gecompliceerde kwestie rond Wim H., die met zijn bedrijf Hutten Metaal Staalbouw klant was bij De Jong & Laan. De Overijsselse ondernemer had daarnaast ook een professioneel motocrossteam waar de afgetreden Jumbo-topman Frits van Eerd sponsor van was. Van Eerd wordt verdacht van (betrokkenheid bij) het witwassen van grote hoeveelheden geld en goederen en van btw-fraude. Wim H. geldt ook als een van de verdachten in de fraudezaak. De Jong & Laan zette de verdachte ondernemer aan de kant als klant, waarop H. eerder dit jaar bij de rechtbank eiste dat het accountantskantoor doorgaat met het opmaken van de jaarcijfers van drie van zijn bedrijven.

Directeur Lokhorst wil niet bevestigen dat die zaak de aanleiding is voor het opstappen van de partner, ‘omdat we niet over individuele klanten spreken’. Wel zegt hij: “We betreuren dit enorm en vinden het buitengewoon vervelend. Dit wil je gewoon niet. Kwaliteit en integriteit zijn ons fundament, op het moment dat we niet volgens die richtlijnen handelen is het gewoon schadelijk voor ons allemaal.”

