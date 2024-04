Media-accountant Trump kan eigen naam niet spellen

Trump Media & Technology Group, het social media bedrijf van de Republikeinse presidentskandidaat, heeft geen gelukkige hand bij het kiezen van een accountant. Nadat de eerste accountant al snel zijn biezen pakte, is accountant nummer 2 zeer slordig, dyslectisch of beide.

Het accountantskantoor dat eerst werd ingehuurd om het in 2021 opgeichte social media-bedrijf van Trump te controleren, stopte al na enkele maanden. WithumSmith+Brown nam nog voor het eind van 2021 ontslag omdat het volgens de Financial Times niet langer geassocieerd worden met Trump en zijn bedrijf.

Spelling

In januari 2022 klopte Trump Media aan bij een kleiner accountantskantoor, BF Borgers. Maar deze accountant leek veel moeite te hebben met het spellen van zijn eigen naam, meldde de Financial Times afgelopen woensdag. Ben F Borgers, de oprichter en managing partner van het accountantskantoor BF Borgers, spelde zijn naam op 14 verschillende manieren in officiële documenten. De Financial Times zegt zich te baseren op gegevens van de Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB).

Variaties als ‘Ben F Brogers’ en ‘Ben F Orgers’ zouden nog kunnen worden afgedaan als onhandige tikfouten. Maar andere, zoals ‘Blake F Borgers’ en ‘Ben F Vonesh’ komen niet in de buurt van de originele naam. Dat de accountant kennelijk zijn eigen naam niet kan spellen, wekt verbazing, als betreft die verbazing vooral dat dit kantoor nog slordiger te werk gaat dan zijn dubieuze reputatie vermag.

Dubieuze reputatie

Volgens toezichthouder PCAOB zijn er in elke audit die het kantoor de afgelopen twee jaar uitvoerde ‘meerdere tekortkomingen’ geconstateerd, zo meldde Bloomberg op 8 april. Afgelopen november werd Borgers verwijderd uit het collegiale toetsingsprogramma van het American Institute of Certified Public Accountants. BF Borgers was volgens de organisatie ‘zo ernstig tekortgeschoten in zijn prestaties dat extra training en corrigerende maatregelen niet afdoende zijn’.

Koersval

Het nieuws over Trumps media-accountant komt op het moment dat de aandelenkoers van dit bedrijf blijft dalen sinds het eind maart 2024 genoteerd een beursnotering kreeg. Hoewel de aandelen van Trump Media aanvankelijk omhoogschoten, verloor het bedrijf al snel 40% van zijn beurswaarde. De heftige koersbeweging heeft ook de nettowaarde van Trump zelf doen schommelen. Toen de koers instortte werd de voormalige president van Forbes’ lijst van de 500 rijkste mensen ter wereld geschrapt.

Paardrijden

Ben Borgers kan volgens zijn eigen website bogen op meer dan 15 jaar ervaring. Hij werkte eerst als ICT-specialist en volgde een studie accountancy. Hij werkte na het behalen van zijn diploma bij Grant Thornton in Denver. Hij stapte over naar een concurrent om daarna zijn eigen kantoor te beginnen. In zijn vrije tijd rijdt hij graag in zijn Jeep CJ-7. Borgers houdt van paardrijden, backpacken, vissen, kamperen, jagen, zeilen, wandelen en tijd doorbrengen met zijn vrouw en drie kinderen. Of hij ook van golf houdt, de grote passie van Trump, vermeldt zijn website niet.