Accountant, stop met veranderen! Start met verbeteren

Beste accountant, je hoeft helemaal niet te veranderen! Van alle kanten wordt er geroepen dat digitalisering ervoor zorgt dat je dit wél moet doen. Als je niet verandert, zal je namelijk hopeloos achterblijven is het devies. Doe je dit niet, dan zal je zo erg achteropraken dat je uiteindelijk je kantoor zelfs moet sluiten. Uiteraard begrijp ik de insteek, maar het ligt in mijn ogen een stuk genuanceerder. Zelf ben ervan overtuigd dat je niet koste wat kost moet veranderen, maar vooral de beste versie van jezelf moet worden en blijven.

Inspelen op veranderend speelveld

Daarmee zeg ik overigens niet dat er niets verandert. Digitalisering zorgt ervoor dat informatie slimmer, sneller en beter verwerkt kan worden, waardoor deze informatie overal en altijd beschikbaar is. Op basis van deze realtime informatie is het mogelijk om betere beslissingen te nemen voor jezelf en voor klanten. Digitalisering zorgt er ook voor dat de klantvraag verandert en de verwachtingen van klanten zich aanpassen aan de mogelijkheden die hieruit voortkomen. Het is dan ook erg belangrijk om je dienstverlening af te stemmen op dit veranderende speelveld en goed in te spelen op de (nieuwe) behoeften van klanten.

Veranderen geen must

Het betekent niet dat je als accountant per se moet veranderen. Een goede accountant is niet per definitie een goede adviseur en vice versa. Vraag is bovendien of een persoon wel dusdanig kán veranderen. Ik denk dat het als accountant vooral belangrijk is om kritisch naar je eigen organisatie te kijken, zoals een coach naar zijn voetbalelftal. In de Netflix serie ‘The English Game’ wordt pijnlijk mooi belicht wat er gebeurt als je dit niet doet. Deze serie gaat over de begintijd van het spelletje voetbal. Elf spelers nemen het op tegen elf andere spelers en proberen de bal in de goal van de tegenstander te krijgen. Alle elftallen hebben min of meer dezelfde tactiek: de bal naar voren schoppen en er als een gek achteraan rennen.

Alle elftallen bestaan als het ware uit alleen aanvallers. Het is een elitaire sport, waar alleen teams van universiteiten aan mee mogen doen. Ze hebben zelf de regels bedacht en houden daar graag aan vast. Dan verandert plots het speelveld. Een team van arbeiders betaalt spelers van andere teams om bij hun te komen spelen. Ze halen de beste spelers op en in plaats van de bal blind naar voren te schieten, zetten ze spelers op een specifieke plek neer en gaan ze samen spelen. Tegenstanders blijven vasthouden aan hun eigen tactiek en worden van het kastje naar de muur gestuurd. Het team van arbeiders haalt de finale van de FA cup.

Nu zal ik niet direct het einde verklappen, maar door de gevestigde orde wordt met man en macht geprobeerd het oude speelveld te behouden. Zo proberen ze de regels aan te passen, grof spel in te zetten en zelfs het team van arbeiders uit te sluiten van deelname. Inmiddels staat het publiek echter achter dit team en is de nieuwe realiteit niet meer tegen te houden.

Ander speelveld door digitalisering

Hetzelfde zien we gebeuren dankzij de verregaande mogelijkheden van digitalisering. Nieuwe technieken zorgen voor een totaal ander speelveld. De mogelijkheden nemen enorm toe en klanten verwachten meer. Zie je klanten als de toeschouwers van het voetbal. Doordat ze zien dat het anders kan, willen ze niet meer alleen een groep aanvallers achter een bal aan zien rennen. Ze willen een team dat hun kampioen maakt. Hiervoor zijn verdedigers nodig die een sliding maken, middenvelders die een splijtende pass geven en aanvallers die een goal maken.

Kijk daarom eens kritisch naar je eigen organisatie. Welke spelers zitten er op dit moment in jouw team? Heb je een team met alleen maar aanvallers, of heb je ook verdedigers? Staat iedereen op de juiste plek, of kan je de kwaliteiten van mensen beter of anders inzetten? Hoe zorg je voor een uitgebalanceerd elftal dat alle wedstrijden wint?

Samenwerken

Het kan zijn dat je erachter komt dat je niet alle kwaliteiten in huis hebt om kampioen te worden. Dat betekent dat je je team moet aanpassen, maar het is niet eenvoudig om zomaar nieuwe spelers te vinden. Het is ook niet per se nodig om alle kwaliteiten zelf binnen je organisatie te hebben. Als je weet waar jij in uitblinkt, kun je ook samenwerken met andere teams. Heb je alleen aanvallers, zet dan geen spits in de verdediging. Steek je energie in het verbeteren van je aanvallers en zoek een ander team met de beste verdedigers. Samen wordt het een stuk eenvoudiger om de wedstrijd te winnen.

Advies

Mijn advies is dan ook om op zoek te gaan naar het talent binnen je organisatie. Zet vervolgens je medewerkers op de juiste positie en benut hun talent. Werk waar nodig samen met andere organisaties en train iedere dag om individueel en als team beter te worden. Dus stop alsjeblieft met veranderen en start met verbeteren, of je nu aanvaller bent of verdediger. Virgil van Dijk wordt nooit een betere spits dan Messi, maar is wel de beste verdediger van de wereld. Iedereen wil hem in zijn team, het winnende team.

Mark ter Steege is als IT-adviseur verbonden aan Fiscount ICT-Service

