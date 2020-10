Yuki’s Managing Director Rogier van den Heuvel en Sales Manager Stephan van de Velde zijn op bezoek bij New Business Radio. Over het groeien van start-up tot scale-up, digitalisering, de toekomst van accountancy, bijhorende technologische ontwikkelingen, en hoe je zo’n digitale borrel nóg leuker weet te maken; ze bespreken het met Fabienne de Vries van New Business Radio.

Volg Yuki’s podcast ‘De Succesformule’ op Spotify voor meer afleveringen!