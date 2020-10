De Visma Connected Experience voor accountants

Visma Software loopt al dertig jaar voorop in de accountancysector en heeft vernieuwende concepten als continuous monitoring, shared-system-working en workflowgestuurd werken geïntroduceerd. Met de praktijk en de veranderende wereld als uitgangspunt werken wij continu aan oplossingen om het werkproces van accountants te innoveren en te optimaliseren. Ons gloednieuwe platform Visma.net Accountancy is daar bij uitstek een voorbeeld van. Met de unieke, configureerbare services die je hiermee als kantoor kunt bieden, onderscheid je je echt op de markt. Business-changing!

De Visma-groep is de laatste jaren sterk uitgebreid. Niet alleen internationaal maar vooral ook in Nederland zijn veel organisaties toegetreden tot de Visma-familie, zoals Pinkweb, Visionplanner, Nmbrs, Yuki, Comandi, DizzyData en Cash. Al deze organisaties leveren unieke cloudoplossingen die accountants helpen succesvol te zijn voor hun klanten. Gezamenlijk bieden we het meest uitgebreide en innovatieve accountancy cloud-ecosysteem in Nederland.

Uiteraard vertalen wij als onderdeel van de Visma-groep de waarde van deze samenwerking door naar waarde voor onze klanten. Jij kiest de beste software voor elk proces en met onze Connected Experience worden al deze innovatieve oplossingen met elkaar verbonden. Daarmee geven we jou als accountant de mogelijkheid om extra waarde te creëren voor je klanten.

De Visma Connected Experience zorgt er o.a. voor dat jij:

Met één sleutel toegang hebt tot alle applicaties

Veilig en snel data kan uitwisselen

Slimme tools hebt om al die data te vertalen naar inzichten en diensten

Benieuwd wat de Visma Connected Experience voor jou als accountant kan betekenen? Bekijk https://www.visma.nl/accountants