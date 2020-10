NBA-commissie MKB zoekt twee nieuwe commissieleden

Openbaar accountants die werkzaam zijn in het MKB , bij voorkeur bij een kleiner accountantskantoor, worden uitgenodigd zich kandidaat te stellen voor de commissie MKB van de NBA.

Commissie

Naast deskundigheidsbevordering, ondersteuning van de beroepspraktijk en collectieve belangenbehartiging, beoordeelt de Commissie MKB de wenselijkheid en schaalbaarheid van NBA-regelgeving. Wij adviseren onder meer het bestuur van de NBA gevraagd en ongevraagd over de in het MKB. De positie van de openbaar accountant in de MKB-praktijk, met name bij de kleinere kantoren, staat daarbij centraal.

Deze functie houdt in dat u

samen met andere collega’s binnen de commissie gevraagd en ongevraagd advies geeft aan onder meer de NBA over relevante ontwikkelingen van het beroep;

vanuit de visie van de commissie in gesprek gaat met andere partijen over relevante ontwikkelingen in het beroep;

samen met andere collega’s reageert op consultaties van regelgeving en andere documenten;

samen met andere commissieleden de ontwikkelingen van de beroepsorganisatie vorm geeft.

Deze functie vereist dat u

werkzaam bent als openbaar accountant in het mkb-segment

visie en ideeën heeft op de ontwikkeling van het accountantsberoep, waaronder de invloed van digitale ontwikkelingen;

visie en ideeën heeft op het gewenste beleid en activiteiten van de NBA voor haar leden in het MKB;

beschikt over goede communicatieve vaardigheden;

bereidt bent om af en toe overdag aanwezig te zijn bij gesprekken met stakeholders;

van onbesproken gedrag bent en geen belangenconflict hebt met overige activiteiten binnen of buiten de NBA.

NBA biedt u de mogelijkheid om

bij te dragen aan de ontwikkeling van het beroep;

uzelf te ontwikkelen op bestuurlijk en persoonlijk gebied;

samen te werken met leuke collega’s in het mkb-segment;

gebruik te maken van de presentiegeldregelingals u voldoet aan de voorwaarden.

Hoe verloopt de procedure?

U kunt tot en met 25 oktober 2020 aanmelden door een e-mail te sturen naar Hugo van Campen, secretaris van de commissie MKB. Neem in de e-mail in ieder geval de volgende documenten op:

beknopte motivatie waarom u uzelf kandidaat stelt voor de commissie MKB

voor lidmaatschap aan de commissie relevante CV.

Gesprekken met potentiële kandidaten worden door een afvaardiging van de commissie MKB op 9 november in de middag en 12 november in de ochtend. Vanwege de corona-maatregelen worden de gesprekken via MS Teams gevoerd.