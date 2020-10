3 lessen van accountants over het inrichten van je ICT-straat

Moderne accountantskantoren laten automatisering het werk doen. Hiermee worden en blijven zij een kantoor van de toekomst. Hun ICT-straat vormt hierbij een belangrijke spil.

Het helpt hen efficiënter samen te werken met hun klanten, wendbaar te zijn en zo concurrentievoordeel te realiseren. Echter, door een wirwar van verschillende systemen is het een uitdaging voor de accountant om passende software te selecteren. Om de accountant een helpende hand te bieden ging DizzyData in gesprek met 5 advieskantoren over de inrichting van hun ICT-straat. In dit blog delen we drie belangrijke lessen:

Les 1. Er is niet één perfecte softwarestraat

In de praktijk is er niet één perfecte ICT-straat voor het advieskantoor. Elk kantoor kiest een andere aanpak voor het inrichten van zijn ICT-straat. We kunnen er 3 onderscheiden:

een klantgedreven aanpak, waarbij de ICT-straat is afgestemd op de software die klanten gebruiken;

een organisatiegedreven aanpak, waarbij men kiest voor één uniforme werkwijze;

en een combinatie van beide, de hybride aanpak, waarbij het accountkantoor software biedt als aanvulling op de ICT-straat van de ondernemer.

De aanpak is afhankelijk van de manier waarop kantoren willen en kunnen samenwerken met hun klanten. De visie van het kantoor dient daarbij als uitgangspunt.

Les 2. Gebruiksgemak staat voorop

Het advieskantoor staat nog voor aantal andere keuzes. Bijvoorbeeld: kiest men voor een best-of-breed of een all-in-one oplossing. Met een best-of-breed oplossing kiest het kantoor voor flexibiliteit. Daarnaast heeft men de beste functionaliteit op ieder deelgebied. Er is echter ook een sterke behoefte aan een all-in-one oplossing. Daarmee is er één centrale waarheid en hoeft men niet in verschillende pakketten in te loggen.

In beide gevallen staat het gebruiksgemak voorop. Medewerkers en klanten moeten ermee werken, dus zij moeten de voordelen ervan inzien. Enerzijds wil je klanten en medewerkers voorzien van best-in-classes functionaliteiten. Anderzijds wil je het duidelijk en overzichtelijk houden. Vandaar dat er in het kader van gebruiksgemak ook wordt gekeken naar de integratiemogelijkheden.

Les 3. Efficiency als ultiem doel

Of je nu kiest voor een klantgedreven of organisatiegedreven aanpak, een all-in-one oplossing of een best-of- breed, een ICT-straat heeft maar één doel. Namelijk zo efficiënt mogelijk werken en daarmee tijd besparen. Een succesvol advieskantoor besteed deze tijd aan zijn klanten, want die wil hij zoveel mogelijk spreken en van waardevol advies voorzien. Kortom, dé perfecte ICT-straat dient het belang van de ondernemer.

In ons inspiratieboek ‘kantoren van de toekomst over hun ICT-straat’ doen 5 advieskantoren openhartig hun verhaal. Wil je meer weten over:

welke aanpak zij hebben gekozen;

met welke software zij hun ICT-straat hebben ingericht;

en hoe zij tot die keuze zijn gekomen?

Download dan hieronder het inspiratieboek!