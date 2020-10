FIOD-accountant moet voor Accountantskamer verschijnen

Een forensisch registeraccountant bij de FIOD moet voor de Accountantskamer verschijnen, meldt het FD. Het is een nieuw hoofdstuk in de ‘uitputtingsslag om het verschoningsrecht’ zoals Stibbe de zaak noemt die zij voert tegen het Openbaar Ministerie en de FIOD.

In 2013 stelde de FIOD een strafrechtelijk onderzoek in naar vermogensbeheerder Box consultants. Op 1 mei 2016 deed de opsporingsdienst vervolgens invallen op twee locaties van BDO. Op het kantoor in Eindhoven kopieerde de FIOD digitale bestanden en nam papieren mee. In 2019 werd echter door de rechter vastgesteld dat de dienst daarmee te ver ging. Omdat BDO was ingeschakeld door de advocaten van Box Consultants valt alle informatie namelijk onder hun beroepsgeheim, oordeelde de rechter.

In strijd met verschoningsrecht

De advocaten van Box stapten vervolgens zelf naar de rechter, omdat ze wilden weten waar hun vertrouwelijke e-mailverkeer is beland en wat er met de berichten is gebeurd. De rechter gelastte justitie de vertrouwelijke e-mails terug te geven aan Stibbe en Box. Het OM had de vertrouwelijke informatie echter al gebruikt in de tuchtzaak tegen BDO. Dit is reden voor Stibbe om de FIOD-ambtenaar voor de Accountantskamer te dagen. Het advocatenkantoor beschuldigt de FIOD-ambtenaar ervan vertrouwelijke e-mails onrechtmatig in een tuchtprocedure te hebben gebracht. De registeraccountant heeft daarmee volgens Stibbe in strijd met een grondbeginsel van de advocatuur, het verschoningsrecht, gehandeld.

De zaak (19/1059) staat voor 27 november op de rol bij de Accountantskamer en wordt achter gesloten deuren gehouden.