Hof: Correctie privégebruik bestelauto was terecht

Een koerier past zijn bestelauto zo aan dat de auto alleen geschikt is voor goederenvervoer. In zijn IB-aangifte houdt hij geen rekening met eventueel privégebruik van de auto. De inspecteur is het hier niet mee eens en corrigeert de aanslag.

Een ondernemer heeft sinds 2015 een koeriersbedrijf dat is gevestigd op zijn privéadres. Hij vervoert met name motoronderdelen en grote slangen. Tot het ondernemingsvermogen behoort een Mercedes Sprinter bestelauto. De koerier heeft voor de bestelauto geen rittenadministratie bijgehouden. Bij de IB/PVV-aanslag over 2015 is de inspecteur afgeweken van de aangifte. Hij corrigeert een bijtelling wegens privégebruik van de bestelauto van bruto € 13.956.

Bestelauto staat ’s avonds achter hek

De koerier is het niet met deze correctie eens. Hij heeft de bestelauto niet voor privédoeleinden gebruikt, omdat de bestelauto zich ’s avonds achter een hek bevond. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden volgt dit standpunt niet. De plaatsing achter het hek is op het privéadres van belanghebbende. Volgens de rechter kan de koerier daardoor op elk moment de bestelauto voor privédoeleinden gebruiken.

Uitsluitend geschikt voor goederenvervoer

De koerier voert ook nog aan dat de bestelauto uitsluitend geschikt is voor vervoer van goederen. Hij heeft namelijk de laadruimte verhoogd en de bestelauto heeft alleen ruimte heeft voor de bestuurder. De bevestigingspunten van de bijrijdersstoel zijn dichtgelast toen de bijrijdersstoel werd verwijderd in 2008 of 2009, aldus de koerier. Het koeriersbedrijf vervoert onder andere motoronderdelen en grote slangen. De bestelauto is volgens de man daardoor vies en stoffig. Ter onderbouwing verwijst hij verder naar foto’s van de bestelauto. Een aantal foto’s is afkomstig van een filmpje van de bestelauto uit 2018. De bezwaren tegen de correcties privégebruik auto voor de omzetbelasting zijn wel toegewezen, aldus de koerier.

Terechte correctie privégebruik bestelauto

Het hof vindt niet dat de bestelauto een bijzondere inrichting heeft die maakt dat de bestelauto (nagenoeg) uitsluitend is geschikt voor goederenvervoer. Zo is volgens de rechter niet gebleken dat de bijrijdersstoel in 2015 ontbrak. De foto’s waarop zichtbaar te zien is dat de bevestigingspunten zijn dichtgelast, dateren van 17 september 2018, terwijl uit de foto’s van 3 september 2018 niet met enige zekerheid kan worden afgeleid dat de bevestigingspunten waren dichtgelast. Verder heeft de koerier geen bewijzen overgelegd waaruit blijkt dat de bijrijdersstoel in 2015 ontbrak en de bevestigingspunten toen al waren dichtgelast.

Dit laat volgens de rechter de mogelijkheid open dat de bestelauto is gebruikt voor personenvervoer. Dat de laadruimte is verhoogd, de bestelauto vies en stoffig is en de koerier voor privéritten gebruik heeft gemaakt van ander vervoer, komt onvoldoende bewijskracht toe. De toewijzing van de bezwaren voor de omzetbelasting maken dit niet anders, omdat voor de omzetbelasting gebruik kan worden gemaakt van een forfait en daarvoor een ander toetsingskader geldt.

Het hof vindt dat de inspecteur voor de inkomstenbelasting terecht de correctie wegens privégebruik van de bestelauto heeft aangebracht.

ECLI:NL:GHARL:2020:8243