Ministerie SZW publiceert kennisdocument Premiedifferentiatie WW

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een Kennisdocument gepubliceerd over de nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot de premiedifferentiatie WW.

Onder meer wordt verduidelijkt hoe werkgevers de uitzondering voor de BBL-leerling moeten toepassen.

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is op 5 februari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer en op 28 mei 2019 is het wetsvoorstel door de Eerste Kamer aanvaard. De meeste onderdelen van de Wab, waaronder premiedifferentiatie WW, zijn per 1 januari 2020 in werking getreden.

In het Kennisdocument gaat het ministerie van SZW in op de nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot premiedifferentiatie WW. Het ministerie verduidelijkt onder meer hoe werkgevers de uitzondering voor de BBL-leerling moeten toepassen. De lage WW-premie is pas van toepassing als de praktijkovereenkomst is ondertekend door alle betrokken partijen.

In het document behandelt het ministerie ook 22 vragen en antwoorden. Ook worden enkele specifieke situaties behandeld waarbij wordt uitgelegd of werkgevers de hoge of lage ww-premie moeten aanhouden.