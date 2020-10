Van een service based kantoor naar een value based kantoor

Tot acht jaar geleden stond alles nog in het teken van het samenstellen van de jaarrekening en het doen van de aangifte. Spoelstra Accountancy Services B.V. was een traditioneel serviced based kantoor.

Voor Marcel Spoelstra had deze standaard dienstverlening echter geen toegevoegde waarde meer. Daarom is hij zijn dienstverlening gaan uitbreiden. Diverse seminars in het buitenland hebben hem geholpen in deze transitie. Zijn service based kantoor is nu een value based kantoor. De nieuwe manier van werken zorgt voor een flinke omzetstijging en veel werkplezier. In deze video deelt Marcel zijn belangrijkste lessen.

De proactieve accountant

‘Met advisering help je ondernemers succesvol te zijn. Maar succes is een subjectief begrip. De ene ondernemer wil meer vrije tijd en de ander wil meer geld verdienen. Ofwel, het gaat erom dat de ondernemer zijn/haar gewenste leven kan leiden. En daar ligt bij ons de focus. Onze visie luidt dan ook: wij helpen ondernemers successen te bereiken, zodat zij hun gewenste leven kunnen leiden.’ Volgens Marcel kan dat alleen als de volgende zaken op orde zijn:

als de klant ambitie heeft;

als de klant bereid is om te betalen voor advies;

als je beschikt over realtime data.

Om die reden stuurt Spoelstra op:

de ideale klant door inzet van marketing;

een vaste prijs met het value based pricing principe;

de beschikking over realtime data.

Omzetstijging met marketing

‘De ideale klant levert ons jaarlijks meer dan 15% omzetgroei op. Hij/zij is bereid voor onze advisering te betalen om groei-ambities te realiseren. Daarnaast snapt de klant het belang van een digitale samenwerking voor een waardevol advies. Verder zetten we marketing in om de ideale klant aan ons te binden. We communiceren niet vanuit onze ‘what’: het verkopen van jaarrekeningen en aangiften. Maar vanuit onze ‘why’: het verkopen van succes. Deze boodschap vind je terug op onze marketingkanalen, zoals op de website en in digitale brochures. Inmiddels hebben we een groei van 70% aan nieuwe klanten ten opzichte van een aantal jaar geleden. Dit heeft onze omzet en het werkplezier verhoogd.’

Het value based pricing principe

Spoelstra vraagt een vaste prijs vanuit het value based pricing principe. ‘Zo weten klanten weten op voorhand wat de kosten zijn. Daarnaast kunnen wij bellen met klanten zonder dat de meter loopt. Ze betalen ons niet voor elk uur dat we ze proactief benaderen. Uurtje factuurtje hebben wij daarom afgeschaft.’

Voor Marcel zijn de vaste prijsmodellen belangrijk. ‘Het nodigt uit tot veel meer klantcontact, waardoor je een stevige relatie met de klant opbouwt. Dat is een voorwaarde om meer advieswerk te ontvangen.’

Vanuit het value based pricing principe hanteert Spoelstra de volgende prijspakketten:

Brons: brons is het klassieke accountantswerk, zoals het verrichten van jaarrekeningen en jaaraangiften. ‘Brons is het vertrekpunt om iemand te upgraden naar zilver. Je moet wel oppassen dat je niet alleen maar klanten hebt die in dit prijspakket zitten.’

brons is het klassieke accountantswerk, zoals het verrichten van jaarrekeningen en jaaraangiften. ‘Brons is het vertrekpunt om iemand te upgraden naar zilver. Je moet wel oppassen dat je niet alleen maar klanten hebt die in dit prijspakket zitten.’ Zilver: i n het zilver pakket zit aanvullende dienstverlening, zoals tussentijdse cijfers en prestatiemeting. ‘Met een prestatiemeting kijken we naar de omzet van het jaar daarvoor. Vervolgens gaan we met de klant in gesprek over deze cijfers.’

n het zilver pakket zit aanvullende dienstverlening, zoals tussentijdse cijfers en prestatiemeting. ‘Met een prestatiemeting kijken we naar de omzet van het jaar daarvoor. Vervolgens gaan we met de klant in gesprek over deze cijfers.’ Goud: vanuit het gouden pakket geeft Spoelstra toekomstgericht advies. ‘Bij goud kijken we naar de toekomst van een klant en geven we de klant advies over het bereiken van zijn doelen.’

Geautomatiseerde backoffice processen

‘Het startpunt voor een succesvol advieskantoor is een geautomatiseerde backoffice. DizzyData helpt ons daarbij. Het levert ons een schat aan data op die we door vertalen naar cijfers voor onze klanten. Met dashboarding en forecasting maken wij cijfers visueel. Hierdoor zien wij in één oogopslag of persoonlijke doelstellingen worden behaald. Op deze manier verbeteren we hun financiële positie, zodat zij hun gewenste leven kunnen leiden.”

Kortom, een efficiënte backoffice heeft Marcel geholpen bij de transitie naar een value based kantoor. Wil je weten hoe jij de basis legt voor een value based kantoor? Lees het in ons e-book: Accountancy nieuwe stijl: Zo heb jij je backoffice op orde.