Full Finance en MKB-kredietcoach ontwikkelen, in co-creatie met accountantskantoren, een scenariomodel waarmee de MKB-accountant of adviseur inzicht krijgt in de financiële effecten van de huidige macro- en brancheontwikkelingen op hun klanten. En de impact daarvan op het voortbestaan van de onderneming. Op basis daarvan geeft het model bespreekpunten mee voor het gesprek met de klant. Met de uitkomsten van dit gesprek kan de accountant of adviseur een projectie maken van de financiële effecten van de maatregelen die de klant neemt.

Impact corona

Dat corona impact heeft op veel ondernemingen is bekend. Sommige ondernemers profiteren van de crisis. Andere ondernemers hebben grote moeite om het hoofd boven water te houden. Allerlei regelingen bieden deze ondernemers weliswaar voor de korte termijn perspectief. Maar de coronacrisis versnelt ook een aantal ontwikkelingen. Hierdoor moeten niet alleen de ondernemers die nu in de problemen zitten, maar ook ondernemers met wie het ogenschijnlijk nu nog goed gaat, aan de slag met de toekomstbestendigheid van hun business- en verdienmodel.

Inzicht financiële effecten post-coronatijdperk

De afgelopen maanden hebben een aantal accountantskantoren samen met Full Finance en MKB-kredietcoach aan een model gewerkt waarmee:

Op basis van CPB-data inzicht wordt gegeven in de toekomstige impact van macro-economische ontwikkelingen op de onderneming; Op basis van branchedata van het Economisch bureau van de Rabobank wordt doorberekend wat de verwachte impact is van de coronacrisis op de onderneming; De belangrijkste economische en maatschappelijke drivers voor de onderneming kunnen worden bepaald; Bespreekpunten worden aangereikt voor het gesprek met de ondernemer om het business- en verdienmodel van de onderneming toekomstbestendig te maken voor het post-coranatijdperk.

Hiermee kan de accountant tijdens het gesprek met de ondernemer inzichtelijk maken wat de financiële effecten zijn van de hiervoor genoemde punten indien de ondernemer wel of geen maatregelen neemt. Daarbij staat de kasstroom voor de komende 12 maanden centraal. Dit bepaalt uiteindelijk of de onderneming deze crisis al of niet zal overleven. Het model dat zich richt op ZZP’ers en ondernemingen in het micro- en kleinbedrijf is inmiddels in de praktijk getest. De kantoren die hebben meegedaan aan de pilot zijn enthousiast over de praktische toepassing van het model.

Updates, training en community

Deelnemers ontvangen het model samen met de training ’Scenario-ontwikkeling voor het mkb’. Ze krijgen ook toegang tot een community. In de community kunnen gebruikers inhoudelijke ervaringen en tips uitwisselen. Dit heeft als doel elkaar te helpen om ondernemers de crisis door te laten komen. Daarnaast ontvangt degene die het model afneemt periodiek een update tot eind 2021. In de update zijn de meest actuele cijfers van het CPB en het Economisch Bureau van de Rabobank verwerkt.

Aanschaffen

Deelnemers ontvangen het model, inclusief updates tot 31 december 2021 en toegang tot de community door deel te nemen aan een online-sessie op een van onderstaande data:

Maandag 16 november 2020 van 9.00 uur tot 12.00 uur;

Dinsdag 17 november 2020 van 14.00 uur tot 17.00 uur;

Maandag 30 november 2020 van 9.00 uur tot 12.00 uur;

De vergoeding hiervoor bedraagt € 395 (excl. btw) inclusief 3-pe punten.

Inschrijven kan via deze link: https://www.mkb-bedrijfscoach.nl/training-scenario-ontwikkeling-mkb/