Talloze mogelijkheden in alternatieve financieringen

Wat zijn de mogelijkheden wanneer je als ondernemer niet bij de bank terecht kunt voor een passende bedrijfs- of vastgoedfinanciering? Je leest het in onderstaand blog van Jack Zwarthoed en Kees Kiemel van Credion Heerhugowaard.

Binnen achtenveertig uur op je rekening

Qua bedrijfsfinanciering starten we met factoring. De zogenaamde ‘old school factoring’ van banken komt tegenwoordig pas ergens in beeld bij een omzet van minimaal zo’n tien miljoen euro. Daarom zijn er alternatieve spelers op de markt gekomen in de vorm van factormaatschappijen, zoals Finturi en ABC Finance.

Bij ‘old school factoring’ is er sprake van bevoorschotting, maar blijft de debiteur wel eigendom van het bedrijf. Factormaatschappijen nieuwe stijl daarentegen kopen feitelijk de debiteur van het bedrijf, waardoor de ondernemer wat betreft de factuur zijn klant kwijt is. Maar daarbij zijn er ook weer tussenoplossingen, waarbij de factormaatschappij alles in overleg met het bedrijf doet. Er zijn factormaatschappijen die alleen hun diensten aanbieden als de ondernemer alle debiteuren bij hen onderbrengt. Maar er zijn ook factormaatschappijen, zoals Finturi, waar je als ondernemer terecht kunt met maar één factuur die bevoorschot wordt. Dat is ideaal wanneer je even kortstondig behoefte hebt aan een stukje extra liquiditeit, maar niet doorlopend wilt factoren. Het geld staat sowieso binnen achtenveertig uur op je rekening, waarbij de kosten al in mindering zijn gebracht zodat je naderhand geen vervelende facturen krijgt. En Finturi neemt uiteraard het risico over.

De rechterhand van de ondernemer

De Credion adviseur neemt, als financieringsspecialist voor bedrijfs- en vastgoedfinancieringen, het werk uit handen van de onderneme. Hijheeft als taak om als regisseur één of meer financiers te vinden die het beste passen bij de klant. Naast het strategisch meedenken met de ondernemer, houdt dat soms in dat er een geldschieter gevonden moet worden die bereid is om een bedrijf in ‘zwaar weer’ te ondersteunen. Maar meestal gaat het om gezonde bedrijven die in hun groeispurt behoefte hebben aan een bepaald soort financier, waar de ondernemer zelf niet aan heeft gedacht.

Zo’n financier kan, naast een factormaatschappij, een lease- of investeringsmaatschappij zijn of zelfs een zeer vermogende particulier. Daarnaast heeft crowdfunding de laatste jaren nogal een vlucht genomen. Het kan zelfs zo zijn dat de Credion adviseur, die op financieel terrein eigenlijk de rechterhand van de ondernemer is, van al deze mogelijkheden een mix maakt en dat er her en der een deel van het benodigde kapitaal weggehaald wordt.

Een voor de ondernemer gunstige partij op het gebied van crowdfunding is October. Ze doen zowel aan bedrijfs- als vastgoedfinanciering. Als je als ondernemer op hun platform komt, heb je honderd procent garantie dat het je gegund wordt. Dat komt doordat er een fonds achter zit wat standaard eenenvijftig procent van het benodigde bedrag voor haar rekening neemt. Die andere negenenveertig procent zou dan door particulieren ingevuld moeten worden. Maar als na een tijdje blijkt dat die negenenveertig procent niet volgeschreven wordt door particulieren en andere investeerders, dan vult October het restant in.

Tweedehands auto’s en machines leasen

Er zijn twee soorten lease namelijk financiële lease en operationele lease.

Financiële lease is uitsluitend een financiering. Je koopt een object, bijvoorbeeld een auto of een machine. Als je het aanschaft, is het daadwerkelijk van jou en je vraagt daar een financiering voor in de vorm van een lease. Het is een lening met een looptijd van een x-aantal jaren waar je rente over betaalt. Het is een honderd procent financiering op een object, die ook op de balans van je bedrijf staat.

Bij operationele lease heb je diezelfde auto of machine ook voor je bedrijf aangeschaft, maar is het niet je eigendom. De machine is dan van de leasemaatschappij en jij hebt ‘m feitelijk in bruikleen. Het voordeel van operationele lease ten opzichte van financiële lease is, dat je je maandelijkse termijnen betaalt en verder geen kosten hebt aan onderhoud en eventuele reparaties. Bovendien komt het object niet op de eigen balans. Bij financiële lease komen die kosten er automatisch wel bij, omdat het gefinancierde object ook daadwerkelijk je eigendom is.

Nieuwe spelers op die markt zijn de leasemaatschappijen Beequip en Leasedeal.com, waar je ook tweedehands auto’s en machines kunt leasen.

Vaak net het verschil tussen wel of geen eigen bedrijfspand

Ook voor vastgoedfinanciering zijn we tegenwoordig absoluut niet meer uitsluitend afhankelijk van de banken. Partijen als RNHB, NIBC en Casarion zijn daarin gespecialiseerd. En de vermogende particulier en/of crowdfunding zijn hier ook van de partij.

Sterker nog: de grootbanken in Nederland willen nog wel vastgoed financieren, maar het liefst vijftig tot zestig procent van de vrije verkoopwaarde met daarbij een behoorlijk eisenpakket.

Voor de veertig tot vijftig procent die de ondernemer dan nog zelf moet inbrengen, zijn er alternatieve partijen beschikbaar die dat gat, sowieso tot tachtig procent en vaak tot honderd procent, kunnen vullen. De ondernemer betaalt dan wel wat meer rente, maar het is vaak net het verschil tussen wel of geen eigen bedrijfspand kunnen realiseren.

Tekst: Credion – Leo Singor

*in deze blog wordt een aantal samenwerkingspartners bij naam genoemd, echter wij hebben toegang tot ruim 100 geldverstrekkers. Je vindt ze in dit overzicht.

