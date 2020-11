Entrpnr treedt toe als adviseur bij Firm24 premium

Bij Entrpnr. vinden ze dat een ondernemer moet ondernemen. Daarom nemen zij ondernemers zo veel mogelijk administratieve taken en financiële zaken uit handen. Niet iedere ondernemer kan overal verstand van hebben. Vandaar dat de organisatie de klanten ook op het gebied van bijvoorbeeld juridische zaken en marketing ondersteunt.

En dat doen zij niet alleen. Entrpnr werkt samen met verschillende partners die dezelfde instelling hebben. Daarom hebben zij zich als adviseur aangesloten bij Firm24 Premium.

Net als Entrpnr is Firm24 ontstaan uit een droom om te ondernemen. Bij Firm24 werken makers, denkers, uitvinders en doeners. Zij geloven ook dat ondernemers hun handen vrij moeten hebben om te ondernemen. En die zich inzetten om ondernemers de administratieve rompslomp die bij ondernemen komt kijken, zoveel mogelijk uit handen te nemen.

Steven Lagerwij, CEO Entrpnr: ‘Omdat wij zelf ondernemers zijn, weten we hoe belangrijk het is dat je je kunt focussen op je core business. Daarom ondersteunen wij onze klanten bij het hele administratieve proces. En daarom werken wij samen met experts als Firm24. Net als wij geloven zij dat je ondernemers op administratief vlak zo veel mogelijk moet ontzorgen. Als adviseur van Firm24 kunnen wij het zakelijke leven van onze klanten net weer een stuk makkelijker maken.’

Als adviseur van Firm24 kunnen de klanten van Entrpnr volledig online hun eigen BV, eenmanszaak of stichting opzetten. Ze hoeven hiervoor geen fysieke afspraak te maken met een notaris. Lagerwij: ‘Dit betekent dat onze klanten letterlijk thuis, vanachter de computer, vanaf het begin tot het eind hun BV kunt oprichten. Wij regelen al het lastige papierwerk, geven advies over juridische of fiscale vraagstukken en begeleiden het hele proces.

Rick Ros, Account Executive Firm24 is trots dat Entrpnr zich heeft aangesloten als adviseur bij Firm24 Premium. ‘De manier waarop beide partijen werken sluit naadloos op elkaar aan waardoor er optimaal geprofiteerd wordt van deze samenwerking. We zijn blij dat Entrpnr voor Firm24 Premium kiest en hiermee de dienstverlening kan uitbreiden om BV’s eenvoudig en digitaal op te richten. Daarnaast is het voor ons fijn dat we een mooie partner erbij hebben voor onze klanten die een boekhouder zoeken.’

Ook benieuwd wat Firm24 Premium voor u als adviseur kan betekenen? Kijk op https://www.firm24.com/premium/.