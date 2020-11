Oamkb biedt digitale oprichtingen BV aan via platform Firm24 Premium

Oamkb gaat gebruik maken van Firm24 Premium voor het oprichten van BV’s. Door de samenwerking gaat oamkb nu ook BV’s volledig digitaal oprichten en beheren voor klanten.

Oamkb biedt tot wel 80% geautomatiseerde administraties aan. Door de samenwerking met Firm24 Premium worden nu ook BV’s volledig digitaal opgericht en beheerd voor klanten. Met de technologie van Firm24 Premium begeleiden de administrateurs en bedrijfsadviseurs de klanten door het hele proces. En ze staan de klanten bij met advies of juridische/fiscale vraagstukken.

Honore Schreurs, oamkb: ‘Firm24 sluit aan op onze visie: hoe kunnen we de ontwikkelingen in automatisering zo gebruiken dat onze klant er het meest baat van heeft? Met Firm24 kunnen we onze klanten snel én tegen lage kosten aan een BV helpen, waarbij onze experts meekijken dat het juiste maatwerk geleverd wordt dat past bij de klant.’

Rick Ros van Firm24 Premium is ongelofelijk trots dat een landelijke partij als oamkb nu gebruik maakt van Firm24 Premium. ‘Wij zijn continue bezig om het proces van een online BV-oprichting te optimaliseren. Dit kan nog beter met de aansluiting van professionals zoals oamkb administrateurs en bedrijfsadviseurs. Daarnaast kunnen adviseurs voordeel halen uit de leads die wij via ons platform krijgen.’

Over oamkb

Met 120 ervaren bedrijfsadviseurs en meer dan 80 vestigingen in Nederland maakt oamkb administratie makkelijk voor de MKB’er. Oamkb speelt in op de behoefte van ondernemers om tijd en geld te besparen door efficiënte online dienstverlening. Hiermee ontstaat er meer ruimte voor doorlopend bedrijfskundig en persoonlijk advies, inclusief realtime cijfers. Juist dat is waar ondernemers mee geholpen zijn. Oamkb is onder andere de afgelopen twee jaar onderscheiden voor een Yuki Operational Excellence en Yuki Customer Intimacy award.

Over Firm24 Premium

Een nieuw initiatief van Firm24 is Firm24 Premium – een B2B platform exclusief voor adviseurs die BV zaken voor hun klanten managen. Of het nu gaat om een simpele BV oprichting of complexe structuur, met Firm24 Premium hebben boekhouders, accountants en fiscalisten zelf de touwtjes in handen. Al meer dan 150 aangesloten adviseurs maken gebruik van dit platform.

