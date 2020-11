Overnamegolf onder voedselbedrijven verwacht

Adviesbureau Vondel Finance verwacht dat onder de middelgrote Nederlandse voedingsbedrijven een golf van overnames en fusies op komst is. Een op de drie zal dit jaar verlies lijden.

Vondel heeft de financiële situatie van ruim 125 middelgrote voedingsbedrijven onder de loep genomen. Hoewel de inkomsten vorig jaar zijn gestegen, is de winstmarge voor het derde jaar op rij gekrompen. ‘De winstmarges zijn op het laagste punt beland van de afgelopen tien jaar.’ De EBITDA, maatstaf voor de brutowinst, is verkleind van 5,9% in 2018 tot 4,7% in 2019. De EBIT is beland op 2,0%, tegen nog 3,1% in 2018, en de gemiddelde nettowinstmarge leverde een derde in met 1,2% (2018: 1,8%). Meer dan 20% van de bedrijven in de branche leed verlies.

Marge verder naar beneden

Voor dit jaar wordt een verdere margeverschraling verwacht, vooral door de coronacrisis. ‘De impact varieert sterk. Sommige bedrijven profiteren van de situatie, andere zitten in zwaar weer. Over het algemeen verwachten we dat het effect negatief zal zijn.’ Zo denkt Vondel dat de gemiddelde EBITDA verder terugloopt naar 4% en de nettowinst naar 1%. Dit jaar zou 30% van de voedselbedrijven rode cijfers schrijven. ‘De kleinere marges zullen het aantal fusies en overnames doen stijgen. Bedrijven gaan actiever zoeken naar strategische samenwerkingsverbanden om de winstgevendheid te verbeteren.’ Wel denkt Vondel dat volgend jaar de marges weer verbeteren ‘al is dat herstel nog zeer onzeker.’

Er zijn wel bedrijven die forse groei boeken: sapproducent Fruity Line zag de inkomsten met bijna 40% toenemen en Tony’s Chocolonely vergrootte de omzet met ruim een kwart. Fruity Line kan bogen op een EBITDA van 14% en wordt daarin alleen afgetroefd door kwekersbedrijf Looye (14,3%).

Bron: Vondel Finance