Klanten adviseren in crisistijd is voor veel organisaties iets nieuws. Waar doe je goed aan en waaraan juist niet? Jan-Willem Bozuwa van MKB-advieskantoor Ten Raede Groep vertelt aan Wilco Kraaij, Product Innovation Manager bij Unit4 Bedrijfssoftware, hoe ze dat de afgelopen tijd hebben aangevlogen, wat het bedrijf daarvan heeft geleerd en op welke manier ze hun klanten hebben bijgestaan.

‘Ongekend’, zo noemde Jan-Willem Bozuwa, directeur Business Development en partner bij Ten Raede Groep, de situatie in maart van dit jaar toen ons land door corona op slot ging. ‘Eigenlijk ging het bij ons op kantoor met het thuiswerken direct goed. Alle technologische faciliteiten waren er al, maar waar bij ons de grootst merkbare verandering zat, was dat ouders van (kleine) kinderen ook ineens parttime leraren werden. Als kantoor waarbij iedereen normaliter geacht wordt aan z’n uren te komen, was dat even schakelen. We hebben direct tegen onze medewerkers gezegd: kijk wat haalbaar is. Je moet niet in de stress komen omdat je gevoelsmatig je uren niet maakt, maar wel van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat achter je scherm zit.’

10% tot 15% meer werk

Werktechnisch gezien kreeg Ten Raede Groep ongeveer 10% tot 15% meer werk, schat Jan-Willem in. ‘Wij ondersteunen ondernemers; zij kregen natuurlijk te maken met onder meer de NOW-regeling waar ze allerlei vragen over hadden. We hebben ervoor gekozen om een deel van onze collega’s in te zetten als experts voor de COVID-19 regelingen van de overheid. We hebben per regeling intern een expert aangewezen die zich vanaf minuut één heeft ondergedompeld in de materie en zich daarmee de regeling helemaal eigen heeft gemaakt. Hierdoor kon deze ‘expert’ alle klantadviseurs helpen bij het beoordelen en aanvragen van de betreffende regeling zodat we onze klanten stuk voor stuk goed konden adviseren en bijstaan.’

‘Bereken extra tijd niet door’

De tijd die Ten Raede Groep extra besteedt aan het uitzoeken van de COVID-19 regelingen werd, en wordt, niet doorgerekend aan de klant. Jan-Willem: ‘We hebben hier bewust voor gekozen. We zien het als investering naar onze klanten toe en zijn heel blij dat we dit extraatje kunnen bieden. Zie het als het steentje dat we bijdragen aan het doorkomen van deze crisis. Niemand heeft voor de pandemie gekozen, dus op deze manier proberen we er het beste van te maken.’

Dat de afgelopen periode een spannende was voor veel ondernemers, steekt Jan-Willem niet onder stoelen of banken. ‘Tot net voor de crisis was de grootste uitdaging het krijgen van goed personeel, nu is het je grootste kopzorg of je je mensen wel in dienst kunt houden. Toch denk ik dat deze crisis, hoe zwaar ook, ook een aantal goede dingen brengt. Zowel klanten als collega’s geven aan dat ze een betere balans hebben tussen werk en privé. Daarnaast is er enorm veel creativiteit aangewakkerd. Ondernemers worden uitgedaagd om op een nieuwe manier naar hun business te kijken en manieren te vinden om inkomsten te blijven genereren. Ik hoop dat die creativiteit en noodzaak om innovatie iets is wat we meenemen uit deze pandemie.’

Onverwachte groei

‘Als ik terugkijk op de eerste golf dan is essentieel gebleken dat we als Ten Raede Groep qua automatisering goed waren voorbereid. Doordat al onze software vanuit de cloud te benaderen is kon iedereen direct efficiënt thuiswerken. Tevens hadden hadden we alle informatie die nodig was voor bijvoorbeeld het aanvragen voor de NOW-regeling per domein voorhanden’. Voor kantoren die nog niet gewend waren vanuit de cloud te werken was het veel lastiger om nog even snel die omschakeling te maken. Met onze software en automatiseringsgraad lukte dat gelukkig wel. En het mooie is dat we daarmee ook een aantal kantoren hebben kunnen helpen. Kleinere kantoren die nog niet zo sterke ICT-infrastructuur hadden, sloten zich bij ons aan zodat ook zij sneller de transitie hebben kunnen maken.

Accountants als kompas voor ondernemers

Aan collega-kantoren heeft Jan-Willem met name één advies: ‘Traditioneel gezien denken accountantskantoren vaak ‘wij zijn er voor het opmaken van de jaarrekening en het doen van de aangiftes’, maar ik denk dat accountants veel meer een kompas kunnen zijn voor ondernemers. Ondernemers ervaren nu dat ze veel meer moeten kunnen aansturen op actuele gegevens van hun bedrijf. Accountants kunnen daar een grote rol in spelen: wij kunnen ervoor zorgen dat ondernemers koers kunnen houden.

Tegen collega-kantoren wil ik dan ook zeggen: benut deze crisis om eens kritisch naar je eigen dienstverlening en businessmodel te kijken. Zeker nu de tweede coronagolf in volle aanwezigheid in ons af is gekomen. Stel jezelf die vraag: waar kun jij die toegevoegde waarde leveren voor jouw klanten de komende jaren? Creëer bewustwording bij ze door ze mee te geven dat je meer kunt doen dan jaarrekeningen opmaken. Daar zullen je klanten heel blij mee zijn, zeker in deze tijd.’

Bron: https://www.unit4bedrijfssoftware.nl/over-ons/nieuws-blogs/accountant-in-coronatijd-interview-met-jan-willem-bozuwa-van-ten-raede-groep/