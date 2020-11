Financiering nodig? Computer says No!

Tijdens online financieringsprocessen wordt op basis van data een analyse gemaakt van financieringsmogelijkheden. Handig en efficiënt – maar het blijft belangrijk dat een ondernemer ook persoonlijk toelichting kan geven. De data vertellen niet het hele verhaal!

Weleens gehoord van de Britse televisieserie Little Britain? Een serie die NPO3 jarenlang uitzond, waar twee acteurs korte sketches uitvoerde. Vaak absurde situaties en een uitvergroting van karikaturen. Vanuit mijn rol als financieringsspecialist denk ik de laatste tijd regelmatig terug aan dit programma en dan vooral aan een steevast terugkerende sketch.

Computer says No

In het programma kwamen steevast dezelfde typische figuren naar voren, onder wie het personage Carol Beer. Een dame die verschillende kantoorbanen uitvoerde, zoals reisagente, receptioniste en ook bankbediende. De sketch begint steevast met een klant die een simpel verzoek aan Carol voorlegt. Zoals het openen van een bankrekening, het boeken van een reis of het maken van een afspraak. Ze reageert met het intypen van deze informatie op haar computer. Als ze merkt dat het programma niet kan voldoen aan het verzoek, antwoordt ze droogweg ‘Computer says No’. Ze is niet bereid om enig initiatief te nemen om haar klanten verder te helpen. En ze laat haast voorkomen alsof ze het leuk vindt om soms extra onbehulpzaam te zijn. Een bizarre situatie – moeilijk om deze in het echte leven zo voor te stellen.

Ontwikkelingen

Toch popt de herinnering aan deze sketch vaak op tijden mijn dagelijks werk of als ik kijk naar de ontwikkelingen in het financieringslandschap. Waarom? De trend van automatisering en robotisering bij financiers heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. De reden daarvoor was tweeledig. Het creëren van een kostenefficiënt financieringsproces. Meer automatisering betekent minder inzet van personeel. Daarnaast wordt zo een snel en overzichtelijke klantproces geboden.

Wat begon als een alternatief financieringsproces naast een regulier proces (contact met een relatiebeheerder die zich ontfermt over de financieringsaanvraag), leidt nu steeds meer tot vervanging van het ene door het andere proces. Concreet zie ik de voorbeelden bij de ABN Amro en Rabobank met de inzet van New10 en respectievelijk fundr. Momenteel bieden zij financieringen aan met limieten tot € 250.000 à € 350.000, wat mogelijk maakt dat een groot deel van het MKB via deze routing geholpen zou kunnen worden. In theorie lijkt dit een goede ontwikkeling, die aansluit bij de behoefte van de ondernemer. Snel en efficiënt een financiering regelen, en je weer kunnen richten op je core business.

Niet ingesteld op buitengewone situaties

Behalve wanneer we in buitengewone situaties terechtkomen, zoals die van vandaag de dag. Covid 19 heeft ertoe geleid dat branches en ketens enorme financiële klappen hebben gehad. Als gevolg hiervan zijn omzetten teruggelopen en liquiditeitsbuffers afgenomen. Vermogensposities van bedrijven zijn verslechterd als gevolg van verliesgevende exploitatie en opgelopen kortlopende schulden. Mijn verwachting is dat deze ondernemers zich straks kunnen verplaatsten in de sketch van Little Britain en zich als klant aan de balie bij Carol Beer herkennen.

Het systeem oordeelt

De online financieringsprocessen zijn er nu op ingesteld om op basis van data een analyse te maken van de financieringsmogelijkheden en daar ook een oordeel over te geven. Systemen worden in deze gevallen leidend in plaats van dienend. Een analyse van de transactiedata van de zakelijke rekening in combinatie met historische cijfers vormt belangrijke input in een dergelijk proces. En door aan de knoppen te draaien van het proces, kunnen branches op basis van hun SBI-codes worden uitgeselecteerd. Niet alleen financieringen als gevolg van een werkkapitaalbehoefte komen hiermee in het gedrang, maar ook toekomstige (vervangings)investeringen. Met als gevolg het vervelende antwoord op hun financieringsaanvraag: ‘Computer says No’.

Ruimte voor persoonlijke toelichting

Het gaat te ver om te stellen dat vroeger alles beter was. Maar zeker in de huidige tijd moet de ondernemer wel de ruimte kunnen krijgen om zijn persoonlijke situatie uit te leggen en het vertrouwen te winnen van de financier, om samen te investeren in de toekomst zijn bedrijf. In dat kader volgen wij met bovengemiddelde interesse de ontwikkeling van deze financieringsprocessen. Laten we hopen dat de traditionele financiers – die een enorme rol hebben in het financieren van het MKB – de route naar een financiering toegankelijk houden. Ik vertrouw erop dat ondernemers met een gezond toekomstperspectief in staat zullen blijven om extern kapitaal aan te trekken, maar het zal creativiteit van hen gaan verlangen om de juiste financieringsbron(nen) te vinden.



Ard Dekker is financieringsspecialist verbonden aan Fiscount Financieringsservice