Synergie is het toverwoord voor toekomstgerichte accountants

Ik werk sinds 2007 in de wereld van accountancysoftware. En sindsdien wordt er gepraat over efficiency creëren, zodat je die tijd kunt besteden aan advies.

Ik persoonlijk denk dat die gedachte deels heeft gewerkt, maar er een betere strategie is voor adviseurs en hun klanten.

De reden waarom vrijwel iedere MKB-ondernemer met een boekhouder/accountant/adviseur in zee gaat, is dat:

ze ontzorg d willen worden voor hun a dministratieve rompslomp ;

ze een kennispartner zoeken d i e hen helpt door het d o olhof van de vele complexe regel s en ook een adviseur zoeken die deze regels optimaal toepast zodat zij er (fiscaal) voordeel uit kun nen hal en ;

ze bovenal ook een vertrouwenspersoon zoeken , iemand om mee te sparren , die het bedrijf kent en zo nu en dan een spiegel voorhoudt of een schop onder de kont geeft .

Efficiency versus Synergie

Laten we beginnen met de definities: ‘Efficiëntie is het bereiken van een doel met gebruik van zo weinig mogelijk middelen’. ‘Synergie is een situatie waarin het effect van een samenwerking groter is dan wat elk van de samenwerkende partijen afzonderlijk zou kunnen bereiken’. Het grote onderscheid voor mij daarbij is dat ‘synergie’ zoekt naar de samenwerking waarop de waarde voor zowel de ondernemer als de accountant optimaal is. Waarde zou ik daarbij uitleggen als het invullen van een maximale hoeveelheid klantbehoeften tegen een optimale prijs.

Efficiency in de praktijk

Voor veel kantoren zal het onderstaande bekend voorkomen. Voor een kleine ondernemer verricht je per kwartaal de boekhouding en doe je de BTW-aangifte. Ieder jaar vraag je uitstel aan en stel je halverwege het volgende boekjaar de cijfers samen waarbij je snel even de loonjournaalpost inleest en de afschrijvingen in de administratie zet. Daarna optimaliseer je de fiscale aangifte. Is dit een hele efficiënte manier om je werk te doen, zeker. Levert het klantwaarde, zeker. Is dit optimaal? Nee!

Synergie in de praktijk

Waar efficiency kansen laat liggen, is bij de klantbehoeften. Synergie is een mindset waarbij de belangrijkste vaardigheid is om de klantbehoeften echt te doorgronden. De kunst daarna is om creatief te kijken hoe je door samenwerking de maximale synergie in werkzaamheden kunt bereiken. Zodat de klantbehoeften worden ingevuld tegen een optimale prijs. Hoe betaalt bovengenoemde ondernemer bijvoorbeeld zijn facturen (overkloppen in de bank?)? Hoe houdt hij bij welke klanten hebben betaald en van wie hij nog geld krijgt? Wil de klant investeren? Heeft hij behoefte om zijn personeel een extraatje te geven in coronatijd?

Een simpele optimalisatie zou zijn om administratieve frequentie op te schroeven. En deze vervolgens dan ook altijd bij te werken tot heden (dus niet alleen de maand/kwartaal boeken wat je vaak ziet, maar ook alle facturen en bankmutaties tot heden). Als je dat doet, kun je de klant helpen door zijn betaalbestanden klaar te zetten, z’n aanmaningen uit te sturen. Je kunt hem dus een hoop rompslomp uit handen nemen (plus je helpt jezelf, geen fouten met betalingen, geen vraagposten).

Door ook je lonen en afschrijvingen te boeken, zie je het hele jaar door hoe iemand ervoor staat. Je kunt proactief in gesprek met die ondernemer. En je kunt hem attenderen op fiscale optimalisaties en subsidieregelingen die voor hem mogelijk interessant zijn. Zo kan deze ondernemer bijvoorbeeld in coronatijd via de verhoogde werkkostenregelingen dat extraatje aan zijn personeel geven. En kan hij die de geplande investering juist beter uitstellen tot volgend jaar.

Het bovenstaande is slechts een eenvoudig voorbeeld, synergie is breder en bovenal een mindset die je als toekomstgericht kantoor moet willen omarmen.

Synergie door Accountancy Gemak

Synergie begint bij het doorgronden van de behoeften van de klant. Dat is ook het uitgangspunt van Accountancy Gemak. Het heeft als doel die synergie in werkzaamheden te creëren die over de verschillende domeinen heen gaat. Het is een software toolkit die jouw als adviseur in staat moet stellen om luisterend naar de klantbehoefte, de optimale processen in te richten zodat met behulp van automatisering en zo die optimale synergie voor jou en jouw klant te bereiken.

Wilco Kraaij is werkzaam als manager productinnovatie bij Unit4 Bedrijfssoftware.

Bron: https://www.unit4bedrijfssoftware.nl/over-ons/nieuws-blogs/synergie-is-het-toverwoord-voor-toekomstgerichte-accountants/

