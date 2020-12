Winnaars NBA Impact Challenge bekendgemaakt

In een online finale is dinsdag bepaald wie de NBA Impact Challenge 2020 heeft gewonnen, meld de beroepsorganisatie. De NBA Impact Challenge is een programma waarbinnen scholieren en studenten kennismaken met het accountantsberoep. Ze leren over de breedte van het beroep: niet alleen controle, maar ook samenstellen en adviseren komen aan bod.

De afgelopen maanden is op 50 onderwijsinstellingen deze Challenge gespeeld door meer dan 2500 scholieren en studenten. Vaak begon dat met een les of college, gegeven door een accountant uit de regio. Daarna gingen de jongeren in kleine teams aan de slag met een echte casus. Zij moesten een DJ helpen met allerlei financiële en ethische vraagstukken, precies zoals een accountant in de praktijk ook zou doen. Lessen en colleges waren online of, waar mogelijk ook in de klas of collegezaal.

Op dinsdag 8 december streden in elke categorie de twee beste teams. Zij hadden daarvoor een actueel vraagstuk behandeld en moesten live vragen beantwoorden van boegbeelden uit de accountancysector. Juryvoorzitter en voorzitter van de NBA Marco van der Vegte prees het hoge niveau van alle finalisten: “Zij hebben op verschillende manieren laten zien wat er van een accountant verwacht mag worden.”

De winnaars:

Categorie Havo: Morris, Mark, Olivier en Anne van Stad en Esch uit Meppel

Categorie VWO: Fione, Daantje en Caitlyn van het Pallas Athene College uit Ede

Categorie HBO: Sven, Jara, Hugo en Patrick van Hogeschool Windesheim uit Zwolle

Categorie WO: Hylke, Coen en Bas van de Rijksuniversiteit Groningen

Aantrekkelijk beroep

Met deze challenge brengt de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants de aantrekkelijkheid van het accountantsberoep onder aandacht van jongeren. Door hen in de huid van de accountant te laten kruipen ervaren zij hoeveel facetten het vak heeft: actualiteit (bijvoorbeeld de gevolgen van de pandemie), ethiek, vakkennis en natuurlijk gezond verstand. Met een ambassadeursprogramma van accountants in heel Nederland en boegbeelden die vertellen over hun eigen motivatie en achtergrond laat de NBA zien hoe divers het beroep is.