Online is bezig met een snelle opmars in de markt, zeker nu het online werken door corona gemeengoed is geworden. Het is daarom essentieel dat je als accountant veel standaarddiensten automatiseert en voor je laat werken. Zo houd je meer tijd over om je toegevoegde waarde te (blijven) tonen.

Door Michel Jongboer en Ynze Sipkema

Uit recent benchmarkonderzoek van Unit4 Bedrijfssoftware blijkt dat 82% van de ondervraagde accountants- en administratiekantoren denkt dat delen van de traditionele dienstverlening op termijn grotendeels zullen worden geautomatiseerd. Om concurrerend te blijven en de toekomstige druk op de omzet uit de basisdienstverlening het hoofd te bieden, is het zaak dat accountants- en administratiekantoren investeren in het ontwikkelen van nieuwe diensten en overschakelen naar nieuwe hoogwaardige dienstverleningsproposities. Tegelijkertijd neemt de behoefte aan advies bij ondernemers toe. Ze willen meer inzicht in en strategisch advies op het gebied van slim financieel management en fiscale aspecten, en het digitaliseren en automatiseren van de administratie.

Slimme tools

Ondernemers zien bepaalde standaard dienstverlening, zoals omzetbelasting indienen, als gemakkelijk en met één druk op de knop naar boven te halen, terwijl daar veel kennis en kunde van de accountant achter zit. De waardeperceptie van de ondernemer op dit soort diensten neemt af en hij verwacht eigenlijk ook meer ‘toegevoegde waarde’. Door met slimme tools waardevolle, domeinoverstijgende inzichten uit klantdata te halen, kunnen accountants hun klanten voorzien van kwalitatief hoogwaardige en relevante inzichten. Hierdoor kunnen zij juist hun toegevoegde waarde laten zien en tegemoetkomen aan die waardeperceptie van de ondernemer.

Eén platform

Met Accountancy Gemak kun je als accountant samen met je klanten online werken vanuit één dataset op één onlineplatform om de jaarrekening, de belastingaangiftes en deponeringen op te stellen. Deze onlineoplossing voor accountancy brengt verschillende softwareoplossingen voor boekhouding, CRM, fiscaal, jaarrapportage, hr en salarisverwerking samen op één platform. Het is daarmee het enige onlineplatform in de markt waarmee accountantskantoren ongekende efficiënte voordelen kunnen halen.

Adviseren wordt leuker

Voor analyses kunnen we nu eenvoudig gebruikmaken van relevante klantdata uit alle systemen en domeinen, gecombineerd in domeinoverstijgende inzichten. Adviseren wordt daarmee leuker, omdat je je aanbevelingen beter kunt onderbouwen en uitleggen aan de klant.

Een ander voordeel van de integratie van de systemen is dat je het leeuwendeel van de gegevens maar één keer hoeft in te vullen. Dit betekent dat je minder tijd kwijt bent aan data invoeren en dat daarnaast de kans kleiner wordt dat je fouten maakt.

Het voordeel van domeinoverstijgend inzicht is dat je als accountant bijvoorbeeld fiscale data kan combineren met financiële data. Hierdoor kun je veel makkelijker en grafischer aangeven hoe de brutomarge van een ondernemer zich ontwikkelt, maar ook hoe de loonkosten zich bijvoorbeeld ontwikkelen ten opzichte van die brutomarge.

Slimme inzichten

Doordat we onze software hebben laten ontwerpen door een designer, is het aantrekkelijk en begrijpelijk voor een ondernemer om naar te kijken. Hij ziet duidelijke weergaves van zijn cijfers, in plaats van ingewikkelde grafieken. Hierdoor voorkom je miscommunicatie tussen ondernemer en accountant en kan de accountant de ondernemer realtime verrassen met slimme inzichten. Door deze slimme inzichten te leveren, komt er dialoog tot stand en wordt de samenwerkingsrelatie tussen de ondernemer en accountant verder ondersteund.

Door slim te investeren in innovatie kunnen accountants dichterbij de ondernemer komen en beter advies geven met onderbouwde – visueel aantrekkelijke – data. Als accountant kun je daarmee de ondernemer je toegevoegde waarde blijven tonen – nu en in de toekomst.

Dit artikel is ook verschenen in het online magazine van Accountancy Vanmorgen over Innovatie. Lees hier het gratis magazine.

Wilt u alles weten over verschillende softwareoplossingen voor accountancy? Bekijk Accountancy Gemak. Hét online platform waarmee accountantskantoren ongekende efficiënte voordelen kunnen behalen.