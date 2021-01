Flynth neemt duurzaamheidsadviseur Bosch & van Rijn over

Flynth adviseurs en accountants heeft per 1 januari het bedrijf Bosch & van Rijn overgenomen. Bosch & van Rijn is gespecialiseerd in duurzaam energieadvies en telt 17 medewerkers, is gevestigd in Utrecht en landelijk werkzaam. Het bedrijf is volledig onderdeel geworden van Flynth, meldt het accountantskantoor.

Bosch & van Rijn adviseert overheden en bedrijven over beleids- en projectontwikkeling van wind- en zonne-energieprojecten. Bas Hidding, voorzitter raad van bestuur Flynth, is erg blij met de overname van Bosch & van Rijn:“Flynth wil bijdragen aan de innovatieve toekomst van ondernemend Nederland. Hierin is en blijft duurzaamheid een van de belangrijkste thema’s, ook bij Flynth. Met deze overname voorzien wij de ondernemer hier nu ook in, naast onze andere accountancy- en advieswerkzaamheden. Op deze manier bieden we een volledig scala aan dienstverlening die de ondernemer nodig heeft in alle fasen van zijn ondernemerschap.“

Logische stap

De overname van Bosch & van Rijn is een logische stap voor Flynth, meldt de adviseur en accountant voor het midden- en kleinbedrijf in een toelichting op de overname: ‘Alles wat Flynth doet, is erop gericht om ondernemers sterker te maken, dus ook op duurzaamheidsvlak. De expertise van Flynth op het gebied van fiscaal en juridisch advies, financiering en subsidies, sluit naadloos aan op de ervaring en het netwerk van Bosch & van Rijn op het gebied van duurzame energie. Met deze overname is het palet van kennis en advies rondom duurzaam energieadvies compleet voor Flynth, die als visie heeft energietransitie tot stand te brengen in samenwerking met bijvoorbeeld (energie)bedrijven, ondernemers en overheden.’

Bosch & van Rijn

De missie van Bosch & van Rijn is om bij te dragen aan een verantwoorde groei van duurzame energie in Nederland, lichten de twee bedrijven toe. De adviseurs van Bosch & van Rijn richten zich op alle aspecten van duurzaam energiebeleid en -projecten. Het bedrijf ondersteunt projectontwikkelaars en energiecoöperaties bij de vergunningverlening voor hun projecten, van het eerste idee tot de definitieve vergunning. De adviseurs houden zich onder andere bezig met opbrengstberekeningen, financiële analyses, ruimtelijke ordening, vergunningmanagement, landschappelijke inpassing, ecologie, milieu-onderzoeken, communicatie en participatie. Daarnaast adviseert Bosch & van Rijn alle overheidslagen bij beleidsontwikkeling en omgevingsmanagement voor duurzame energie, onder meer voor een aantal Regionale Energiestrategieën.