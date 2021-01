Visma | Onguard neemt Outstanding24 over

Visma | Onguard, het fintech-bedrijf dat zich toelegt op het order to cash-proces, neemt alle activiteiten en medewerkers van de Nederlandse scale-up Outstanding24 over. Met Outstanding24 voegt Visma | Onguard een innovatieve cloudoplossing voor het efficiënt organiseren van het debiteurenbeheer voor het MKB toe aan het portfolio, licht het bedrijf toe. Door deze overname versterkt Visma | Onguard haar leiderschapspositie en realiseert Outstanding24 haar groeiambitie. Outstanding24 treedt hiermee toe tot Visma Nederland.

Anton Maas, directeur van Outstanding24: “Voor Outstanding24 komt de overname als geroepen. Zo’n drie jaar geleden constateerden mijn compagnons en ik dat ondernemers in Nederland regelmatig worstelen met hun processen voor aanmaningen, herinneringen en debiteurenbeheer. Inmiddels zijn we ruim twee jaar hard aan de weg aan het timmeren met de door ons ontwikkelde online oplossing voor het MKB, en zijn we toe aan een volgende stap: Outstanding24 laten doorgroeien. Op dat moment kruisten Visma | Onguard en Outstanding24 elkaars paden. We zijn ontzettend trots dat we vanaf vandaag deel uit mogen maken van de Visma-familie en het Visma-netwerk kunnen inzetten om onze groeiambitie te realiseren. We kijken uit naar een hele succesvolle samenwerking.”

Marieke Saeij, CEO van Visma | Onguard is blij met de toevoeging van Outstanding24 aan het portfolio: “De kracht van Visma | Onguard zit hem in het bieden van het complete order to cash-proces op één platform. Met de gezamenlijke expertise en het portfolio van Outstanding24 kunnen we nu nog meer organisaties helpen hun processen te optimaliseren. Daarnaast is het voor Visma Nederland waardevol dat we dankzij deze acquisitie ook een passende oplossing voor debiteurenbeheer aan de klanten van andere Visma bedrijven kunnen bieden. Dat past helemaal in de ‘better together’-strategie van Visma. We zijn ontzettend trots dat Outstanding24 nu onderdeel is van Visma | Onguard.”