Mijn vorige blog ging over de bewustwording binnen het kantoor van het belang en de voordelen van een efficiënte samenwerking met klanten. Heeft een kantoor dit inzicht eenmaal omarmd, dan is de volgende uitdaging om de klanten hierin mee te nemen.

Voor je die stap neemt, is het goed om te weten voor welke argumenten ondernemers gevoelig zijn. En welke voordelen zij kunnen realiseren als ze de samenwerking met jouw kantoor verbeteren. Met deze kennis, een kleine dosis inlevingsvermogen en een open instelling ben je klaar om het gesprek met je klanten aan te gaan.

Samen kijken naar wat beter kan

Ondernemers zijn bij uitstek personen die graag nieuwe dingen willen proberen, voorop willen lopen met nieuwe gadgets en tools. Gek genoeg doen ze dit in hun privéleven eerder dan in hun bedrijf. Een stijlvolle elektrische auto of een futuristisch horloge schaf je makkelijker aan dan een softwareoplossing voor je organisatie. En de boekhouding is al helemaal niet iets waar een gemiddelde zakenman of -vrouw uit zichzelf lekker innovatief mee aan de slag gaat. Terwijl dit ook voor hen grote voordelen op kan leveren.

Verschuil je dus als accountant/boekhouder vooral niet achter de uitspraak ‘daar zit deze klant echt niet op te wachten’. Kijk wat een gestroomlijnd samenwerkingsproces met moderne technologie voor deze ondernemer kan betekenen en ga het gesprek aan. “We werken al zo lang samen, maar ik zie een aantal dingen die we beter kunnen doen en daar wil ik graag een keer met je naar kijken”.

Voordelen voor de ondernemer

Gestructureerde, zo eenvoudig mogelijke samenwerkingsprocessen die je hebt vastgelegd in ondersteunende softwareoplossingen leveren ook een aantal concrete voordelen op voor je klanten. Het gebruik van boekhoudsoftware bijvoorbeeld betekent dat ze nooit meer hoeven te factureren in Word of Excel. Programma’s waarbij ze zelf de nummering in de gaten moeten houden en facturen digitaal of zelfs per post versturen. Boekhoudsoftware berekent de BTW automatisch en het aanmaken van herinneringen voor facturen die niet zijn betaald gaat in een handomdraai.

Hetzelfde geldt voor het versturen van kopiefacturen. Altijd en overal waar internet beschikbaar is, heb je inzicht in je debiteurenpositie. Doordat ondernemer en accountant in dezelfde applicatie werken, wordt communiceren over de cijfers eenduidiger. Maar het meest waardevolle dat je met een efficiënte samenwerking realiseert, is meer (privé-)tijd voor je klanten. Doordat terugkerende taken automatisch worden geregeld, hoeven ze bijvoorbeeld niet meer standaard een specifieke avond in de week terug naar de zaak. Ze kunnen deze tijd aan andere, leukere dingen besteden.

Niet meer van deze tijd

Heeft jouw kantoor klanten die hun bonnetjes nog in een schoenendoos bij jullie aanleveren? En hoeveel facturen moeten jullie maandelijks of per kwartaal inscannen om ze in te voeren in het boekhoudpakket? Eigenlijk zou je willen dat deze mensen op elke borrel waar ze het over dit onderwerp hebben te horen krijgen dat een papieren administratie echt niet meer van deze tijd is. En zelfs de wet aangeeft dat je digitale facturen niet meer hoeft te printen, maar gewoon kunt opslaan. Maar je kunt het hen natuurlijk ook gewoon zelf vertellen. Misschien in eerste instantie niet leuk om te horen, maar als ondernemer weet je dan wel dat je bij een goede accountant zit waar je nu en in de toekomst op kunt bouwen.

