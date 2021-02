Fiscount lanceert nieuw educatieprogramma 2021

Woensdag 10 februari heeft Fiscount haar nieuwe educatieprogramma voor 2021 gelanceerd. Anders dan andere jaren bevat het programma veel meer dan alleen opleidingen, cursussen, trainingen en webinars.

Mede in het licht van het nieuwe PE-systeem, dat voor het grootste deel van de openbaar accountants afgelopen 1 januari is ingegaan, heeft Fiscount nu ook een aanbod waarbij op tal van andere manieren kan worden geleerd. Zo heeft Fiscount meer dan 20 leerroutes ontworpen die accountants, geheel, maar zeker ook gedeeltelijk, kunnen volgen. De leerroutes zijn, omwille van de overzichtelijkheid, verdeeld over 6 profielen: Accountancy, Fiscale Advisering, Juridische Ondersteuning, Zakelijke Begeleiding, Kantoororganisatie en Gemengde Leerroutes.

Leerroutes

Fiscount breidt de huidige 20 leerroutes in de loop van dit jaar, en ook de komende jaren, verder uit. Zowel in de breedte (aantal) als in de diepte. ‘De leerroutes zijn suggesties voor accountants om zich, op verschillende manieren, te verbreden of te verdiepen in bepaalde onderwerpen of thema’s, ten behoeve van hun PE-portfolio’, aldus Servaas Vrijburg, algemeen directeur van Fiscount.

Uiteraard kunnen deelnemers nog steeds kiezen uit een groot aanbod van opleidingen, cursussen, trainingen en webinars. ‘Echter, vanaf nu kunnen deelnemers ook kennis opdoen door praktijkopdrachten, leeslijsten, begeleiding, (meeloop)stages, intervisie en instructiefilmpjes en -video’s: de zogenaamde bouwstenen. Het huidige aanbod is eigenlijk pas het begin van een nieuw leertijdperk’, vult Gerrie van der Wal, directeur operationele zaken, aan.

Selectief winkelen

Het staat iedere accountant vrij om selectief te winkelen in de profielen, leerroutes en bouwstenen. De accountant kan eruit halen wat hem of haar het beste past. Kijken, kijken, niet kopen, is geen enkel probleem. Immers, de accountant zal zelf moeten beoordelen of, en zo ja welke, leerroutes en bouwstenen het beste in zijn of haar POP van dat jaar zullen passen.

PE-tool met tips

Elke accountant in Nederland kan bovendien kosteloos gebruikmaken van de PE-tool. De accountant, of zijn of haar kantoor, hoeft hiervoor niet bij Fiscount te zijn aangesloten. ‘Aan het POP-format hebben we vervolgens 15 tips toegevoegd, om de accountant daarin verder te ondersteunen. We starten met een 1.0 versie, maar de 2.0 versie is al in aanbouw en volgt in maart’, benadrukt Gerrie.

Vertrouwd educatieprogramma

Ook het vertrouwde educatieprogramma staat weer als een huis en draait inmiddels alweer op volle toeren: 6 maal per jaar VTA-bijeenkomsten op maar liefst 25 locaties, 4 maal per jaar Arbeid & Recht bijeenkomsten op 13 locaties, meer dan 100 verschillende titels die, onder andere tijdens een PE-marathon-week in november, zowel fysiek als door middel van webinars kunnen worden gevolgd. Dit alles vult Fiscount aan met incidentele actualiteitenbijeenkomsten, -webinars, inhousetrainingen en cliëntenlezingen.

Hèt kennis-, advies- en trainingscentrum voor de accountancybranche

Servaas benadrukt graag dat ‘we voor het jaar 2021, als hèt kennis-, advies- en trainingscentrum voor de accountancybranche, ervoor hebben gekozen om extra te investeren in educatie en leerroutes. Een leven lang leren is immers waar het in deze branche continue om blijft draaien’.