Ruim driekwart (76 procent) verwacht bij klanten meer tijd kwijt te zijn aan verslaglegging en verantwoording als gevolg van Covid-19. Een aanzienlijk deel van dat werk betreft de verantwoording en afrekening van de aangevraagde en nog aan te vragen NOW-regelingen.

Accountancy Vanmorgen Peilstok 2021

De Accountancy Vanmorgen Peilstok is in januari 2021 gehouden. Aan de enquête deden 156 respondenten mee, uit zowel accountants- als administratiekantoren. Lees meer over wat deze doelgroep denkt en verwacht van de markt in onze gratis online special De Accountancy Vanmorgen Peilstok 2021.