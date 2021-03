Een nieuwe kijk op het jaargesprek

Heb jij ook het idee dat jouw klanten niet geïnteresseerd zijn in hun cijfers? Ellenlange traditionele jaarrekeningen halen ook niet echt het enthousiasme in een ondernemer naar boven. Maar hoe hou je zijn of haar aandacht er dan wel bij?

Ondernemers zijn minder geïnteresseerd in cijfers

De meeste traditionele jaarrekeningen of generieke balansen zijn ook taaie kost voor ondernemers. Boekhoudkundige jargon wordt niet altijd begrepen. Hierdoor loop je het risico dat een groot deel van de informatie die jij wil overbrengen, verloren gaat. Des te meer reden om cijfers te presenteren in de ‘taal van de ondernemer’. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een interactief dashboard. In een dashboard maak je cijfers visueel waardoor het meer aanspreekt en beter te begrijpen is. Door middel van visuele dashboards kun je beter inzicht geven. Ook het bespreken van de cijfers wordt makkelijker, maar ook interessanter. Voor zowel de accountant als de ondernemer.

Start bij de winst- en verliesrekening

Een jaarrekening visueel maken door middel van een dashboard. Klinkt goed, maar waar moet je als accountant beginnen? Hieronder een aantal vertrekpunten.

Hoe is het resultaat over het boekjaar tot stand gekomen? Welke gebeurtenissen hebben hier impact op gehad? Begin high level, zoom in op belangrijkste details Analyseer, identificeer pijnpunten en stel verbeterpunten op

Aandacht voor het business- en verdienmodel

Bespreek tijdens het jaargesprek ook het bedrijfs- en verdienmodel. Veranderend klantgedrag, ontwikkelingen in de sector of nieuwe concurrentie kunnen redenen zijn om het verdienmodel bij te sturen. Waar wordt waarde toegevoegd en hoe vertaalt zich dat in harde euro’s? Analyseer je data op de volgende onderdelen:

Producten of diensten – zet je in op de juiste producten of diensten? Kosten – waar komen de hoogste kosten vandaan? Klanten – voor welk aandeel van de omzet zijn welke klanten verantwoordelijk?

Kijk vooruit

Natuurlijk kijk je tijdens het bespreken van de jaarrekening naar het verleden. Gebruik deze inzichten om samen met de ondernemer vooruit te kijken. Stuur bij op het huidige boekjaar, maar kijk ook naar verbeterpunten voor het komende boekjaar.

1. Gebruik data om bij te sturen

Merk je bijvoorbeeld dat bepaalde productgroepen minder marge opleveren? Dan kun je adviseren om het productassortiment aan te passen, verkoopprijzen te wijzigen of te onderhandelen over de inkoopprijs van een product.

2. Maak gebruik van scenario’s

Als je weet op welke punten je gaat bijsturen, dan is het interessant dit vast te leggen in een actieplan en dit af te zetten tegen het budget. Hiermee bedoelen we niet dat je het huidige budget op de schop moet doen en opnieuw moet beginnen. Wel kun je werken met verschillende scenario’s.

Bijna iedere ondernemer maakt een plan. Er wordt nagedacht over de omzet en kosten waarbij er wordt ingezet op een bepaalde winst. Maar dan komt de realiteit. En die is altijd anders. De externe omgeving wordt steeds onvoorspelbaarder. Door te kijken naar trends en onzekerheden, kan een ondernemer scenario’s schetsen en daarop anticiperen.

Bespreek de huidige situatie

Werk een aantal scenario’s uit die kunnen worden getest

Maak een keuze en werk dit scenario uit tot een plan

Implementeer een plan

Goede scenario’s zijn geen garantie voor goede strategische keuzes. Maar goede scenario’s helpen ondernemers wel om beter voorbereid te zijn, snel te kunnen schakelen en impact van verrassingen te beperken.

Bron: https://www.comandi.com/nl/resources/een-nieuwe-kijk-op-het-jaargesprek/

Hoe maak je het jaargesprek interessant?

Op 18 maart organiseert Comandi een webinar wat antwoord gaat geven op deze vraag. Dewi Vermeulen, oprichter en Managing Director van Comandi gaat in gesprek met Sebastian Visser, Directeur bij Nuwea. Aan de hand van een aantal stellingen deelt Sebastian zijn kijk op het jaargesprek.

Wist je dat het vrij eenvoudig is om een traditioneel jaargesprek interessanter te maken voor zowel de accountant als de ondernemer? Bij Nuwea leidt een nieuwe aanpak tot positieve reacties bij hun klanten en Sebastian deelt graag zijn geheim.

Meld je aan!