Populaire app Clubhouse ook ontdekt door accountants

De social media app Clubhouse was voor velen tot vorige maand nog onbekend. Momenteel is het de meest gedownloade app in de hitlijsten van “sociale netwerken”. Ook de accountancybranche lijkt de app inmiddels te hebben ontdekt.

Clubhouse bestaat al een jaar, maar is pas een rage sinds Elon Musk het sociale netwerk ging gebruiken. Juist in coronatijd zoeken we naar uitwisseling, inspiratie en verbinding. En dat is precies de behoefte waar het netwerk in voorziet.

In de socialmediaapp kun je in zogenaamde ‘rooms’ met elkaar gesprekken voeren of simpelweg meeluisteren bij gesprekken. Het is te vergelijken met een podcast of radio-uitzending waarin je zelf kunt meepraten. Een belangrijk aspect is dat het ‘live’ is; terugluisteren is niet mogelijk. Deelnemers kunnen zelf een room beginnen of meedoen in actuele rooms. De onderwerpen lopen uiteen van marketing en tech, tot politiek en sport.

Voor uitzendingen die een meer structureel karakter hebben, richten deelnemers zogenaamde clubs op die je kunt volgen. Clubhouse richt zich volledig op audio en positioneert zich daarmee naast bijvoorbeeld TikTok (video), Twitter (tekst) en Instagram (foto).

Verbindende factor bij het thuiswerken

Om deel te nemen is geen studioapparatuur nodig. Je neemt simpelweg deel aan een uitzending door mee te luisteren of te praten via je telefoon. Het gemak is bepalend voor het succes. Er is een grote behoefte aan verbinding in een periode waarin veel mensen thuis zitten en er weinig sociale activiteiten zijn. Met Clubhouse wissel je ervaringen uit, spreek je nieuwe mensen -uit binnen- en buitenland- en doe je inspiratie op. Veel (zelfstandig) ondernemers weten hun weg naar het netwerk goed te vinden. De eerste accountantskantoren spelen hier inmiddels op in met uitzendingen over ondernemerschap.

Privé en zakelijk

Op Clubhouse nemen sommige mensen deel op persoonlijke titel, andere vanuit hun bedrijf. Het kenmerkt het netwerk: privé en zakelijk lopen helemaal in elkaar over. Een grote hoeveelheid BN‘ers is eveneens op de app vertegenwoordigd, waardoor sommige rooms snel in omvang groeien tijdens uitzendingen. Te midden van deze bonte verzameling aan informatiestromen is het voor accountantskantoren in dit stadium nog zoeken naar een juiste profilering op dit nieuwe communicatiemiddel.

Alles is openbaar in Clubhouse

De app is nog jong. Zo zijn er privacybezwaren op te werpen, die Clubhouse in de komende periode moet adresseren om breder gedragen te worden. Bijvoorbeeld voor het uitoefenen van privacyrechten en meer duidelijkheid geven over het gebruiken van gegevens uit de persoonlijke contactenlijst. Deelnemers moeten zich realiseren dat, net als bij een podcast of radio-uitzending, al het gesprokene openbaar is en opgenomen kan worden. Geen plek dus om vertrouwelijke informatie te delen.

Hoe deelnemen aan Clubhouse?

Om deel te nemen aan het netwerk, moet je naast de app ook over een persoonlijke uitnodiging beschikken. Deze kun je krijgen van iemand die al op Clubhouse actief is. Om het nog exclusiever te maken: voorlopig is de app alleen nog maar beschikbaar voor iOS.

Nieuwkomers doen er goed aan om eens mee te luisteren op deze twee sessies waar accountants(kantoren) goed vertegenwoordigd zijn: