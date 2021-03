4 accountancytrends voor 2021

Welke trends kunnen we dit jaar in de accountancy verwachten? En hoe speel je daarop in als accountant? Lees het in deze blog.

Al jarenlang wordt geroepen dat de accountancymarkt in beweging is. Kantoren werken toe naar een nieuw bedrijfsmodel. Dit komt voort uit een veranderende markt. De ondernemer wil informatie en inzichten waardoor het bedrijf kan groeien of op het juiste moment de strategie kan wijzigen.

Moet de broekriem aangehaald worden of moet er serieus worden nagedacht over een goede investering? Uiteraard biedt de jaarrekening en het gesprek met de ondernemer wat hieruit volgt, inzicht in resultaten van het afgelopen jaar. Maar er wordt meer verwacht van de accountant.

Welke 4 trends kunnen we dit jaar verwachten

1. Gekwalificeerde medewerkers zijn schaars

Ze gaan aan de slag bij de Big 4, starten hun eigen kantoor of gaan iets anders doen.

Als accountant moet je je afvragen: hebben mijn medewerkers de competenties die nodig zijn voor de komende 10-15 jaar? Steeds meer werkzaamheden worden geautomatiseerd. Adviesvaardigheden worden steeds belangrijker.

2. Automatisering en digitalisering van administratief werk is genormaliseerd

Waarom betalen als je facturen zelf digitaal in het systeem kan zetten? Administratief werk, rekenwerk, controles. Veel van de werkzaamheden van de MKB-accountant lenen zich erg goed voor robotisering. Robotic Accounting (en zeker de Robotic Assistant) biedt dan ook enorm veel kansen en voordelen. Robotic Accounting is al langere tijd een trend. Maar de volgende stap is de Robotic Assistant, die meehelpt met automatische maandcontroles, de kwaliteit monitort van de boekhouding en administraties, en die jou als accountant helpt actie te nemen waar nodig.

3. Het economisch milieu vraagt om vooruitkijken

Een noodzakelijke trend is een focus op scenario’s. Het is belangrijk dat accountants nadenken over trends en hoe zij daarop gaan inspelen. Al is het maar zodat je daar weer ideeën uit kunt halen voor je klanten. Daarnaast wil je in tijden van economische crisis jouw ondernemer het beste advies geven. Door te werken met scenario’s kun je goed inschatten welke gevolgen een bepaalde keuze heeft op de bedrijfsresultaten.

4. Er staat druk op het traditionele verdienmodel

Dit geldt voor zowel de jaarrekening als uurtje-factuurtje. Er is veel kritiek op het huidige verdienmodel. We werken steeds meer op afstand. Hierbij kan je je afvragen hoeveel declarabele uren je kan maken als je thuiswerkt. Wat reken je door naar de klant? Hierdoor zien we dat steeds meer kantoren vaste prijzen gaan hanteren voor hun dienstverlening.

Hoe speel je als accountant in op trends?

Als accountant kun je inspelen op de nieuwe en groeiende behoeftes van ondernemers door meerwaarde te bieden als bedrijfseconomisch en/of strategisch adviseur. Om dat te doen zul je anders moeten gaan werken, andere diensten moeten bieden, misschien zelfs je

verdienmodel aanpassen. Met diensten als forecasting en budgettering kun je de ondernemer echt helpen te groeien. Steeds meer kantoren richten hun praktijk in op dit soort diensten en kijken vooral vooruit met hun klanten.

De verandering zit hem niet alleen in het aanbieden van nieuwe diensten. Kijk ook naar je huidige dienstverlening, zoals bijvoorbeeld het opstellen van de jaarrekening. Zorg dat het niet alleen om cijfers draait. Het zal je verbazen hoeveel meer interesse je bij de ondernemer wekt door het gesprek visueler en interactiever te maken.

Bron: https://www.comandi.com/nl/resources/de-4-accountancy-trends-voor-2021/

Benieuwd naar het volledige overzicht van de trends en ontwikkelingen binnen de accountancy markt? En wil je weten hoe je jouw standaard dienstverlening 2021-proof maakt? Ontdek ons e-book ‘De nieuwe accountant: Signaleren, informeren, adviseren.’