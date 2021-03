Toekomstbestendige accountantskantoren hebben een duidelijke missie en visie

Goede ICT, goede workflowtools, goede accountingstools, goede analytics en de juiste mensen en de middelen zijn ingrediënten voor een toekomstbestendig accountantskantoor. Een heldere visie en missie en een duidelijke bedrijfsstrategie maken de maaltijd compleet.

Wil je een toekomstbestendig kantoor zijn, dan is het belangrijk een strategie op te stellen. Dit doe je door de doelstellingen te formuleren die je als organisatie op de langere termijn wil bereiken. Ook de manier waarop je deze doelen wilt bereiken is onderdeel van de bedrijfsstrategie.

De (technologische) ontwikkelingen in de branche staan niet stil. Om als kantoor in te kunnen spelen op deze (vaak onverwachte) ontwikkelingen moet je de strategie zo nu en dan eens opnieuw bekijken en checken of de doelstellingen nog wel voldoen.

Geen strategie zonder missie en visie

Een bedrijfsstrategie kun je niet opstellen zonder een heldere missie en visie. Bedrijven die een duidelijke visie en missie hebben, presteren beter dan organisaties die dat niet hebben. Dit blijkt uit verschillende onderzoeken. Een sterke visie en missie geeft richting aan een organisatie, motiveert medewerkers en geeft duidelijkheid richting klanten.

De missie -of mission statement- van het bedrijf geeft antwoord op de vraag waarom de organisatie bestaat. De missie beantwoordt de vragen:

Wie zijn we?

Wat doen we?

Voor wie doen we dat? en

Hoe doen we dat?

De visie geeft een algemene voorstelling van de toekomst van een organisatie: de stip op de horizon. Hoe zie jij het kantoor over vijf jaar? Welke klanten wil je dan bedienen? In welke branches zijn zij actief en wat gebeurt er de komende jaren in die branches? Aan welke dienstverlening hebben jouw klanten nu en straks behoefte? In je visie leg je vast welke rol jij voor hen wilt spelen.

Visie en missie moeten landen binnen hele organisatie

De visie en missie moeten landen binnen de hele organisatie. Het moet geen papieren tijger worden. Belangrijk is dat de visie en missie gebaseerd zijn op de gezamenlijke ideeën en opvattingen. De rol van de directie/top binnen een organisatie is hierbij van groot belang. Is de directie geloofwaardig? Weten ze wat speelt? Persoonlijk contact, aandacht en de wisselwerking tussen medewerkers en directie zorgt voor een missie en visie waar iedereen achterstaat.

Wil je je ICT-landschap veranderen? Dan is het belangrijk dat een softwareleverancier jouw visie begrijpt en vanuit die visie met oplossingen komt. De leverancier moet snappen welke rol je als kantoor wilt spelen en daarop anticiperen met oplossingen die passen bij jouw kantoor.

Hoe bepaal je de missie en visie?

Visie en missie vormen het kloppend hart van iedere (succesvolle) organisatie. De visie, missie en strategie moeten elkaar versterken. Maar hoe bepaal je nou deze zaken? Er bestaan stappenplannen die helpen om het traject van het opstellen van een visie en missie succesvol te laten verlopen. Ook zijn er externe bedrijven die kunnen helpen. Maar wellicht is er ook wel iemand binnen het netwerk van de organisatie die ervaring heeft met het bepalen van de bedrijfsstrategie.

Zoals gezegd is het belangrijk om medewerkers te betrekken in het proces. Dat maakt de kans groter dat acties ook worden opgevolgd en de doelstellingen worden behaald.